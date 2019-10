La question du Sahara Occidental en Débat au forum d’EChaâb : Aucun pays ne reconnaît la souveraineté du Maroc

«Chaque année qui s'écoule nous rapproche du dénouement, car on ne peut rester dans cette situation à l'infini», a affirmé hier au Forum d’Echaâb, le responsable de la communication de l'ambassade sahraouie à Alger, Mohamed Amine. Le diplomate sahraoui tiendra aussi à rappeler qu' « aucun pays ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental». La conférence animée par des membres du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS) a été l'occasion de réitérer la position de principe de l'Algérie sur la question de la colonisation du Sahara occidental par le Maroc et de revenir sur les récentes déclarations d'Amar Saâdani, concernant la question. Le président du CNASPS, Said Ayachi, a tenu à souligner que le soutien de l'Algérie et des Algériens à la lutte des Sahraouis «ne signifie pas être contre le Maroc, ses autorités et le peuple marocain». Il précisera que «c'est juste que nous sommes fidèles aux principes de Novembre et que nous sommes contre l'occupation et le colonialisme». Le président du Comité a poursuivi en déclarant que «l'Algérie respecte le droit international. Et que ce droit est clair sur la question sahraouie ». Du reste, a-t-il ajouté, «ce que demande l'Algérie est également revendiqué par tous les pays» qui estiment que les Sahraouis ont le droit de décider de leur destin via la tenue d'un référendum d'autodétermination. Pour le vice- président du Comité, le Dr Boudjemaâ Souilah, «le soutien de l'Algérie et de son peuple aux Sahraouis en lutte pour leur indépendance émane de leur rejet de toute forme de colonialisme». De son côté, le professeur Smaïl Debèche a affirmé que « les Sahraouis n'accepteront jamais cette colonisation». D'autant, a-t-il poursuivi, que «le Maroc reconnaît que le Sahara occidental n'est pas Marocain». Sinon, a-t-il poursuivi, «pourquoi proposerait-il un projet d'autonomie des territoires sahraouis et accepte-t-il de négocier avec le Polisario ?» De même que, selon lui, les USA et la France, en reconnaissant la Minurso, reconnaissent de facto le Sahara occidental. Il rappellera qu'en 2013, et pour la première fois, un président français, François Hollande, a évoqué devant le Parlement marocain le Sahara occidental, alors qu'habituellement ce territoire était évoqué sous le vocable Sahara.

Selon lui, «si le Maroc refuse l'indépendance du Sahara occidental, c'est juste pour des considérations internes». S'agissant des récentes déclarations de Saâdani concernant la question du Sahara occidental, le président du CNASPS s'est interrogé sur leur timing et a déploré l'intérêt qu'il y a à accorder à Saâdani. «Quelle influence ou pouvoir a-t-il aujourd'hui sur la scène nationale ?», s’est-il demandé. Et de répondre : «Il n'est rien aujourd'hui et ceux qui lui accordent un statut d'oracle se trompent.» Selon lui, «Saâdani veut juste assurer ses arrières et chercher un pays où se réfugier».

N. Kerraz