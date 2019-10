Diplomatie : Agrément à la nomination du nouvel ambassadeur auprès du Royaume-Uni

Le Gouvernement britannique a donné son agrément à la nomination de M. Abderrahmane Benguerrah, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

PUBLIE LE : 24-10-2019 | 0:00