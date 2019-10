Algérie - Pakistan : Redynamisation de la coopération parlementaire

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a reçu hier l'ambassadeur pakistanais, Ata-Ul-Munim Shahid, avec lequel il a examiné les voies et moyens à même de redynamiser la coopération parlementaire à travers le groupe parlementaire d'amitié Algérie-Pakistan, a indiqué un communiqué de la chambre basse du Parlement. Cette redynamisation permettra de renforcer «les contacts par le partage d'expériences et d'expertises parlementaires, la concertation, la coordination et la consolidation des liens d'amitié entre les deux peuples», a précisé la même source. Les deux parties ont passé en revue, lors de cette rencontre, les relations historiques liant les deux pays ainsi que la coopération bilatérale et les perspectives de son développement dans les différents domaines, a ajouté le communiqué. La rencontre a porté également sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, a conclu le communiqué.