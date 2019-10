Bureaux de change : Le Niet de Loukal

«La monnaie nationale ne reculera pas mais regagnera son équilibre systématiquement face aux autres devises, suivant les cours de changes sur le marché». Ces propos tenus par le ministre des Finances viennent-ils couper court aux prévisions annonçant une dévaluation du dinar ? En effet, pendant de longs mois, il était question, côté expert, de dévaluation, pour certains, et surévaluation pour d’autres. A ce sujet, l’ancien gouverneur de la banque d’Algérie, M. Nouioua, indiquait que «les conditions requises pour l’obtention de tous ces résultats, dans le cas d’une dévaluation du dinar, ne sont malheureusement pas réunies en Algérie.

Le pays, en dehors des hydrocarbures, n’a que peu de marchandises exportables. Il ne dispose pas de produits variés, de qualité et en quantités suffisantes, qui peuvent être facilement écoulés sur les marchés extérieurs». Cela d’autant plus que les «circuits nécessaires pour l’exportation ne sont pas facilités, n’ont pas été organisés et ne sont donc pas établis». Dans son analyse, l’ex-patron de la Banque centrale relève l’exigence d’un dinar stable, précisant que «les circonstances prévalant en Algérie requièrent une monnaie stable. Celle-ci est nécessaire, notamment pour engager un programme d’investissements importants, lequel est indispensable en vue d’accroître et diversifier la production et d’asseoir une base pour un développement économique substantiel et durable». La stabilité de la monnaie permettra aussi «d’obtenir pour les investissements, qui auront besoin d’équipements et de matériels importés, des prix abordables et encourageants». Dans son argumentation, M. Nouioua explique qu’une monnaie stable est nécessaire pour «créer les instruments et les conditions qu’exigent la reprise des activités et l’arrêt de la crise économique. Les décisions à prendre consistent à donner naissance à un nombre suffisant d’entreprises et de bureaux d’études dans tous les domaines, à assainir les administrations et les institutions en y renforçant les règles de contrôle et de transparence et en désignant à leur tête des responsables compétents, intègres et engagés». Il s’agit aussi, ajoute-t-il, «de mettre fin aux improvisations et d’agir dans le cadre d’une stratégie à appliquer au moyen de plans exhaustifs et bien réfléchis comportant des programmes d’investissements productifs importants». Sur un autre sujet, le ministre s’est attaqué au marché noir des devises, et a rejeté l’installation de bureaux de change. Mourad Goumiri, expert financier, souligne que la loi dispose que «l’activité de change de devises peut se réaliser à travers des agents agréés «hors banque», lorsque l’activité est suffisamment lucrative et qu’une demande la rend nécessaire». A ses yeux, «il est parfaitement inutile d’autoriser l’ouverture de bureaux de changes, en Algérie, où le dinar n’est convertible que pour le commerce extérieur légal et certaines transactions réglementées et obligatoirement à travers le réseau des bancaires commerciales, toutes les autres transactions étant interdites ou «tolérées». Et s’interroge : Quelles transactions pourraient servir ces bureaux? Qui accepterait assurer un «service bancaire» qui est interdit par la réglementation des changes ?

