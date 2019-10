Agriculture : Les opportunités du secteur présentées aux opérateurs chinois

Les opportunités de la politique agricole nationale ont été présentées, hier à Alger, par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, à une délégation d'opérateurs économiques chinois, a indiqué le ministère, dans un communiqué.

Au cours d'une audience accordée au directeur général du département du Commerce de la province chinoise du Hunan, Xu Xiangping, accompagné d'hommes d'Affaires chinois, M. Omari a exposé les grands axes qui constituent la priorité du gouvernement et représentent une opportunité pour les opérateurs chinois qui souhaitent développer des projets de partenariat en Algérie, a fait savoir le communiqué. Il s'agit, notamment de l'amélioration de la productivité ainsi que de la qualité des productions agricoles, notamment dans les filières stratégiques telles que les céréales et la pomme de terre, en vue d'en améliorer l'offre et d'en exporter l'excédent. Le ministre a aussi évoqué l'axe concernant l'amélioration des chaines de valeur et la préservation des ressources naturelles à travers la préservation et l'extension des espaces forestiers, «dont le barrage vert constitue l'un des projets phares auxquels le gouvernement accorde de l'importance, notamment dans le cadre du plan national climat».

Concernant le secteur de la pêche et de l'aquaculture, M. Omari a formulé le souhait d'approfondir l'expérience qui existe déjà entre les deux pays, en vue d'augmenter la production nationale et de développer l'export des produits halieutiques. De plus, M. Omari a souligné l'importance du secteur agricole en Algérie et son rôle stratégique dans l'amélioration de la sécurité alimentaire et la diversification de l'économie nationale.

Par ailleurs, lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part des directeurs centraux du ministère, des responsables des structures et groupes des sous-secteurs et des instituts techniques, les deux parties ont mis en exergue les opportunités d'affaires et de partenariat existant dans les deux pays, rapporte la même source.

Selon le ministère, ces opportunités «pourraient se solder par la mise en œuvre de projets dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et des forêts.

Pour sa part, M. Xu Xiangping a soutenu l'existence de complémentarités entre les économies des deux pays, soulignant que «l'Algérie est parmi les plus grands pays d'Afrique avec lequel la Chine veut renforcer ses relations économiques et commerciales».