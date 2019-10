13e Journées d’Annaba du Court-Métrage : Pour la promotion du 7e art

La treizième édition des Journées d’Annaba du court-métrage (JACM) se déroulera du samedi 26 au lundi 28 octobre courant au palais de la culture Mohamed-Boudiaf avec la projection de 26 films en compétition. Dans sa conférence de presse, animée au palais de la culture Mohamed-Boudiaf, le directeur de ces Journées, Rachid Saïdi, a expliqué que l’organisation de cet évènement revêt une importance particulière pour la promotion du 7ème art et de l’animation de la culture à l’échelle locale et nationale. Il a souligné, par ailleurs, l’impact de ces Journées dans l’encouragement des jeunes talents en matière de production cinématographique et l’accompagnement des élèves de l’atelier d’audiovisuel du palais de la culture Mohamed-Boudiaf. Le chargé de communication des journées d’Annaba du court-métrage, Abdelhakim Djebnoune, a détaillé le programme de l’événement qui comporte trois genres de courts-métrages «fiction», «documentaire» et «amateur». Il a, en outre, annoncé le lancement, lors des journées, de deux ateliers de formation. Le premier atelier concerne l’«art de l’acteur», alors que le second est dédié aux «techniques de montage». Le jury sera composé du journaliste et critique cinématographique Fayçal Metaoui, en sa qualité de président du jury, ainsi que du directeur de la cinémathèque algérienne, M. Salim Agar, et du cinéaste Ahmed Zir, en leur qualité de membres. Un hommage particulier sera rendu à l’acteur Ahmed Gouri, pour ses qualités d’acteur et son parcours artistique au théâtre et à la télévision, ainsi qu’au producteur Hamid Benattia.

B. Guetmi