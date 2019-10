Rencontre littéraire : La Norvège, présente à la 24e édition du SILA

Cher Gabriel est une lettre intime et émouvante d’un père à son fils autiste. Avec beaucoup d’amour, de dignité et un réel espoir, Halfda W. Freihow met en lumière une relation complexe et un amour inconditionnel. Son récit prend pour écrin, une maison familiale nichée sur les pentes verdoyantes et sauvages de la côte norvégienne.

Dans la perspective d’annoncer la participation de cet auteur norvégien à la 24e édition du Salon international du livre SILA, l’ambassade Royale de Norvège a organisé, hier, une rencontre avec des médias de la presse nationale. Cette rencontre littéraire a été organisée au siège de la résidence du représentant diplomatique accrédité du Royaume norvégien, M. Knut Langeland, en présence de son épouse, du Chef de Mission adjointe/Conseiller au président de l’ambassade de Norvège en Algérie, Mme Anne Marie Borgvad, ainsi que Mme Dalila Guessoum, responsable de la communication au près de l’ambassade de Norvège en Algérie.

«C’est un livre publié il y a 12 ans, mais qui a eu un grand impact en Norvège», a indiqué le représentant diplomatique de ce pays nordique, avant de céder la parole à Mme Borgvad.

Celle-ci a affirmé que c’est un livre écrit par un auteur norvégien qui s’appelle Halfda W. Freihow. «C’est un livre sous forme de lettre qu’il a écrit pour son fils autiste», a-t-elle dit. Qualifiant ce livre de «très beau», elle souligne qu’il a été traduit dans la langue française. En conclusion, dit Mme Borgvad, «vous allez ressentir tout l’intensité du livre à travers sa lecture... c’est assez fort».

Dans ce sillage, elle souligne que «tous ceux qui ont des enfants, peuvent avoir cette empathie, même s’ils n’ont pas d’enfants autistes, les difficultés quotidiennes sont poussées à l’extrême. C’est toute la volonté du père d’aider et d’assister son fils, mais qui fonctionne sur une autre longueur d’ondes», a-t-elle souligné. Et d’ajouter que «l’autisme n’est pas extrêmement connu en Norvège, et je pense qu’il y a beaucoup de parents qui souffrent en silence.»

Pour sa part, la responsable de communication, Mme Guessoum, a déclaré : «Personnellement, je vais intervenir en tant qu’algérienne, parce que je suis modelée dans ma société algérienne, et pas en tant qu’employée à l’ambassade de Norvège.» Dans son intervention, Mme Guessoum a mis en exergue l’importance de ce livre à travers le sujet qu’il aborde. «J’avais lu ce livre, et pour moi, il existe deux choses... c’est de connaître la culture norvégienne à travers sa littérature. Ce n’est pas tous les jours que les Norvégiens frappent à notre porte et nous apportent quelque chose d’aussi frais», a-t-elle lancé. Dans le même ordre d’idées, elle explique que ce livre, qui a suscité un grand intérêt en Norvège, a été traduit en seize langues, dont le français et l’arabe, «cela prouve toute l’importance et l’envergure qu’il a prises», a-t-elle dit.

«En ce qui concerne le contexte spatio-temporel, l’histoire se passe dans cette ville presque méconnue des Algériens», a-t-elle également souligné.

Mis à part le côté littéraire de ce livre, elle a indiqué que le thème «a profondément bouleversé la plupart de ceux qui l’ont lu. D’abord, parce que c’est un papa qui parle». Car, selon elle, «ce sont habituellement les mamans qui parlent de leurs souffrances et de leurs malheurs, quand on a un enfant différent». «Chez nous, il est difficile pour un homme d’exprimer ses sentiments et qu’il dise je t’aime à son fils. À travers ce livre, il parle à son fils et pour son fils... c’est pour cela qu’il a écrit ce texte sous forme de lettre dans l’espoir que son fils lise les écrits de son père», a-t-elle conclu. Il y a lieu de noter, par ailleurs, que la maison d’édition El-Barzakh, qui a acheté les droits d’auteur de ce livre, sera chargée de l’édition de ce dernier, à l’occasion de cette nouvelle édition du SILA qui témoignera de la présence de l’auteur du livre, Cher Gabriel, pour une rencontre à travers laquelle il présentera son ouvrage aux lecteurs algériens et partagera son expérience avec des experts, des parents concernés par ce problème et le grand public.

Sihem Oubraham