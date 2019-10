Grand angle : Dans la continuité de 1961

Le 18ème sommet des non-alignés se tiendra les 25 et 26 octobre à Bakou. C’est l’un des derniers pays à avoir rejoint le Mouvement en 2011, la République d'Azerbaïdjan en l’occurrence, à qui revient l’honneur d’accueillir les 120 Etats qui le composent et de le présider jusqu’en 2022. D’aucuns pourront s’interroger sur l’utilité du mouvement dans le monde d’aujourd’hui.

En effet, depuis 1961, date de sa fondation, lors de la conférence de Belgrade, —capitale de la Yougoslavie qui n’existe plus, puisque la république fédérative a été disloquée entre 1991 et 2008— ce monde a bien changé. L’affrontement Est-Ouest auquel les membres fondateurs ne souhaitaient pas s’inscrire n’est plus de mise. Du moins pas dans sa forme de l’époque. Pourtant, 58 ans après, il est toujours là. Et si le Mouvement des non-alignés a résisté aux nombreux changements intervenus dans les relations internationales, c’est parce qu’il a su préserver l’esprit de ses membres fondateurs.

L'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) a remercié le Mouvement des non-alignés pour son soutien et l'a appelé à poursuivre sa défense du respect de la souveraineté.

Il «doit continuer de défendre fermement le respect de la souveraineté, le droit à l'autodétermination, la solidarité internationale et le droit à la paix et au développement de tous les peuples», avait déclaré, dans un message vidéo, Maria Fernanda Espinosa Garces, la présidente de l'AGNU.

Ce message adressé aux participants du dernier sommet abrité par le Venezuela n’est plus ni moins qu’une reconnaissance du rôle que joue le Mouvement sur la scène internationale. Car si, et cela ne peut être occulté, son influence politique a décru après la fin de la guerre froide, il continue, de l’avis de nombreux experts, «de jouer un rôle important». Plus encore, indique-t-on, «de nouvelles mouvances, dans le sillage du mouvement altermondialiste, s’inspirent de ses principes et des luttes qu’il a incarnées pour prôner une mondialisation plus conforme à l’intérêt des pays du Sud».

De même, à contrario des USA qui prônent l’unilatéralisme, le Mouvement défend le multilatéralisme. Intervenant lors de la réunion ministérielle du Mouvement tenue à New York en marge de l’AG de l’ONU, le chef de la diplomatie algérienne avait insisté sur « la pertinence des principes fondateurs du mouvement face aux défis posés par la mondialisation et l'unilatéralisme». La Déclaration de Bakou s’inscrira à coup sûr dans la continuité de ces principes.

Nadia K.