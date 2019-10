Bolivie : Appel à la grève générale

Un appel à la grève générale a été lancé mardi en Bolivie devant l'imminence de l'annonce officielle d'une victoire du chef de l'Etat sortant Evo Morales au premier tour de la présidentielle. "Nous appelons à la grève jusqu'à nouvel ordre", a dit Luis Fernando Camacho, le président de l'influent Comité Pro-Santa Cruz, une organisation de la société civile établie à Santa Cruz, capitale économique du pays et bastion de l'opposition. Ce mouvement doit commencer mercredi à 00H00 heure locale (04H00 GMT), a-t-il précisé, après une réunion avec des organisations d'autres régions. En réponse, un groupe de syndicats ouvriers et paysans proches du pouvoir (Conalcam) a enjoint mardi ses militants à défendre les résultats officiels. Lundi soir, de violents incidents ont éclaté à travers le pays. Dans la capitale La Paz, de nouveaux affrontements entre des manifestants et les forces de l'ordre ont éclaté mardi soir devant l'hôtel où se trouve l'autorité électorale chargée du dépouillement du scrutin présidentiel de dimanche en Bolivie dont le décompte fait polémique. Des centaines de personnes ont lancé des pierres sur la police qui a répondu avec des gaz lacrymogènes, alors que le président sortant Evo Morales était en passe de remporter les élections au premier tour.

R. I.