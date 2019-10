Afghanistan : Les talibans annoncent la tenue d’une conférence interafghane à Pékin

Une conférence interafghane destinée à "trouver une solution au problème afghan" se tiendra à Pékin, a annoncé le porte-parole des talibans, Suhail Shaheen, en excluant la participation de représentant de "très haut niveau" du gouvernement.

La délégation talibane, menée par le co-fondateur du mouvement, le mollah Abdul Ghani Baradar, se rendra en Chine les 29 et le 30 octobre, a-t-il précisé. La grande inconnue reste l'identité des autres participants à la conférence, les talibans refusant la présence de "représentant de très haut niveau" du gouvernement afghan. Parallèlement l'Union européenne et les Etats-Unis ont engagé les responsables afghans à constituer une "équipe de négociation nationale inclusive" et appelé toutes les parties à "observer un cessez-le-feu pendant les négociations inter-afghanes", dans un communiqué mardi.

La conférence a été décidée après une rencontre à Doha entre le mollah Baradar, qui est également le chef du bureau politique des talibans, et l'envoyé spécial chinois Deng Xijon, selon M. Shaheen.

"Les deux parties ont discuté de la conférence interafghane à venir à Pékin et des questions relatives à la solution du problème afghan", a-t-il dit sur Twitter.

Le gouvernement afghan n'a pas réagi dans un premier temps à la déclaration de M. Shaheen. Dans son tweet, le porte-parole des talibans a précisé que "tous les participants assisteront (à la conférence) à titre personnel et présenteront leur point de vue personnel pour trouver une solution au problème afghan".