Iran – Arabie Saoudite : Vers un sommet inédit ?

C’est sous ce thème que s’est tenue la troisième édition de la conférence "Beirut Institute Summit", réunie cette semaine à Abou Dhabi, avec des mises en garde contre les risques d'un conflit ouvert qui pourrait durer de longues années. La rivalité entre Ryad et Téhéran n'est pas nouvelle, mais elle est entrée dans une phase dangereuse ces cinq derniers mois avec des attaques contre des tankers et autres incidents maritimes, et des raids sans précédent contre des installations pétrolières saoudiennes de premier plan, sur fond de tensions accrues entre Washington et Téhéran. Cette tension extrême, qui fait peser un risque majeur sur les équilibres internationaux, a fait prendre conscience aux principaux acteurs dans la région de la nécessité de faire prévaloir les voies diplomatiques. Ainsi, après la proposition du premier ministre du Pakistan de tenter un rapprochement entre Ryadh et Téhéran, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, s’est dit prêt à se rendre en Arabie saoudite pour mener des négociations et régler les différends qui opposent les deux capitales. "Je suis prêt à me rendre à Ryadh pour résoudre les différends si des conditions nécessaires sont réunies", a fait savoir M. Zarif dans un entretien accordé, au courant de la semaine, à la chaîne de télévision yéménite Al Masirah. Selon lui, la partie iranienne maintien des contacts avec le Premier ministre pakistanais Imran Khan qui déploie des efforts de médiation pour trouver un compromis entre Ryadh et Téhéran afin de mettre fin au conflit yéménite. "L’Iran salue toute initiative visant à réduire les tensions dans la région et il participera à tout projet destiné à arrêter la guerre au Yémen, ce qui est nécessaire pour les Yéménites en premier lieu", a ajouté le ministre. Cette «main tendue» n’a pas trouvé écho, pour l’instant, côté saoudien mais ne saurait tarder sous l’impulsion des Etats-unis qui se voient mal empêtrés dans un autre bourbier, cette fois-ci aux dimensions qui déborderont bien au-delà de la région du Golfe.

M. T.