Attribution hier du « Prix du Président de la République du journaliste professionnel » : Dialogue, inclusion et professionnalisme

C'est lors d'une cérémonie solennelle, tenue sous l'égide du chef de l'État et rehaussée par la présence des membres du gouvernement, qu'ont été distingués les heureux lauréats de la 5e édition du «Prix du président de la République du journaliste professionnel», à l’occasion de la commémoration de la Journée nationale de la presse, le 22 octobre de chaque année. «Les vertus du dialogue» a été le thème choisi pour cette 5e édition, un choix qui coïncide avec la conjoncture cruciale que vit le pays, résolument engagé sur la voie de l'instauration d'une véritable démocratie, à la faveur de la présidentielle du 12 décembre prochain.

Ce scrutin décisif a été souligné dans le discours du chef de l'État, Abdelkader Bensalah, lu par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi. Dans ce message, le chef de l'État est, notamment, revenu sur les étapes phare du processus électoral pour la présidentielle. Mettant en relief le caractère décisif de cette élection, le chef de l'État fera aussi savoir que celle-ci intervient à un moment où la majorité des revendications soulevées par le mouvement populaire ont été satisfaites, par le biais d'une réelle prise en charge des institutions de l'État, ainsi que l'accompagnement du haut commandement de l'institution militaire ayant assumé un rôle majeur dans la résolution de la crise dans le respect absolu des principes constitutionnels. Le chef de l'État a aussi appelé la presse nationale à ne ménager aucun effort pour contribuer au succès de la prochaine présidentielle. Une participation appréciable des représentants des médias a été enregistrée, à l'occasion de cette 5e édition. Un total de 126 œuvres a été soumis en effet à l'appréciation du jury, a révélé son président, le Pr Abdeslam Benzaoui. Les lauréats ont été sélectionnés dans les différentes catégories médiatiques, à savoir la presse écrite, l'audiovisuel, les émissions radiophoniques, la presse électronique, ainsi que la caricature. Pour la catégorie presse écrite, le premier prix a été attribué à la journaliste du quotidien Ennasr, Boudjadri Yasmine, le deuxième prix est revenu au correspondant d'Horizons dans la wilaya de Tlemcen, Mohamed Medjahdi, alors que le troisième prix a été attribué à la journaliste d'El-Hiwar, Malika Yenoun. Dans la catégorie de l'audiovisuel, l'EPtv a raflé deux prix, le premier est revenu à la journaliste Badr Djaouida et le second à Tahar Hallis, alors que le troisième prix a été supprimé. S'agissant des prix récompensant les émissions radiophoniques, le 3e prix a été obtenu par le journaliste Hassan Zitouni, de Radio-Tipasa, le 2e par Ramdane Djaâfri, de Radio-Adrar, tandis que le 1er prix est revenu à Khadidja Senouci, de Radio-Relizane. S'agissant de la presse électronique, Hanane Charef, de Radio Multimédia, a obtenu le 1er prix, le 2e prix a été supprimé par le jury et le 3e est revenu à Bahlouli Asma, de Chourouk Net. Le prix de la meilleure caricature a été remis à Ghani Mohamed Salim, du quotidien El-Djoumhouria, alors que le prix spécial jury a distingué le journaliste du Jeune Indépendant, Kamel Chiriki.

