1er Sommet Russie - Afrique : Le Chef de l’État, à Sotchi

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, est arrivé hier après-midi, à Sotchi, à la tête d'une importante délégation pour participer aux travaux du premier Sommet Russie-Afrique et son Forum d'affaires, prévus aujourd’hui et demain.

M. Bensalah a été accueilli par le Gouverneur de Kraï dans la région de Krasnoïarsk, ainsi que par le maire de la ville de Sotchi. Outre le chef de l'Etat, la délégation algérienne est composée du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, du ministre des Finances, Mohamed Loukal et du ministre de l'Energie, Mohamed Arkab. Une cinquantaine de chefs d'Etat et de Gouvernement devront prendre part aux travaux de ce sommet, consacré notamment à l'évaluation globale des relations russo-africaines, ainsi qu’à l'examen des perspectives de partenariat et l'identification de leurs voies et moyens. Il s'agit aussi de procéder à l'activation des mécanismes de coopération dans les divers domaines entre les pays africains et leur partenaire russe, avec lequel l'Algérie entretient des relations historiques, solides et stratégiques. Deux importants événements seront au menu des travaux de ce premier sommet, à savoir le Forum économique, aujourd’hui, ainsi que le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui se tiendra demain. Ce dernier sera sanctionné par l'adoption d'une Déclaration finale.



M. Boukadoum : La participation de l’Algérie démontre sa volonté de faire avancer les intérêts de l’Afrique et ses propres intérêts

La participation de haut niveau de l’Algérie au Sommet démontre la volonté de l’Algérie de faire avancer les intérêts du continent africain, mais aussi ses propres intérêts, a estimé le ministre des affaires étrangères, Sabri Boukadoum. «Il s’agit du premier Sommet Russie-Afrique, à l’image des autres sommets Chine-Afrique ou Japon-Afrique, et la participation de haut niveau de l’Algérie démontre la volonté de l’Algérie de faire avancer les intérêts du continent africain, mais aussi ses propres intérêts dans le cadre du respect des intérêts mutuels et le principe gagnant-gagnant», a indiqué M. Boukadoum, ajoutant que dans ce genre de Sommet «il y a énormément d’opportunités à saisir». Le ministre des affaires étrangères s’exprimant lors d’un point de presse, a souligné qu’il est «naturel que l’Algérie prenne part avec une représentation de haut niveau à cette première initiative de ce genre de la fédération de Russie», expliquant que ce Sommet à caractère économique «touchera également à d’autres domaines». Le ministre a ajouté aussi «que ce genre de rencontres permet de multiplier les rencontres avec les homologues du Chef de l’Etat, mais également au niveau ministériel» avec les différentes représentations présente à Sotchi. Evoquant les relations avec la Russie, il a estimé que l’Algérie entretient des relations de «respect mutuel et stratégiques» avec la Russie, souhaitant qu’à travers son initiative «le rôle de la Russie soit plus important en Afrique». S’agissant des domaines de coopération qui seront évoqués lors du Sommet, le ministre a cité notamment l’énergie, les finances, les échanges commerciaux, mais également la lutte contre le terrorisme avec la Russie ou avec les autres présents des pays africains. Précisant que l’Algérie est «très présente sur le plan africain, pas uniquement sur le plan des affaires étrangères, mais aussi dans tous les autres secteurs», M. Boukadoum a souligné que «notre dimension africaine doit être affirmée partout». Dans ce sens, M. Boukadoum a souligné que «c’est le continent africain qui recèle plus d’opportunités», ajoutant que l’Algérie «compte être plus présente dans l’avenir dans le continent à travers ses entreprises». A rappeler que deux importants évènements seront au menu des travaux du Sommet, à savoir le forum économique prévu le 23 octobre ainsi que le sommet des chefs d'Etat et de Gouvernements qui se tiendra le 24 octobre et sera sanctionné par l'adoption d'une déclaration finale.



Sotchi prête pour accueillir l’événement



La ville de Sotchi s'apprête à accueillir le premier Sommet Russie-Afrique et son Forum d'Affaires. Sotchi, la cité balnéaire du Sud de la Russie, qui a fait peau neuve en 2014 à l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver qu’elle avait abrités, est la destination d'une cinquantaine de chefs d’Etat et de Gouvernement de pays africains, ainsi que les dirigeants des plus grandes organisations et associations de la région. Accordant une importance de premier degré à l’événement, les autorités russes ont renforcé la ville par d’importants moyens humains et matériels pour sa réussite. Le Sommet et le Forum se tiendront sous la coprésidence de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, et de Abdelfattah Al-Sissi, président de la République arabe d’Egypte, dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l'Union africaine. Les sessions plénières du Sommet constitueront une occasion pour aborder plusieurs questions d’actualité internationale et celles d'intérêt majeur pour la Russie et les pays africains. Durant le Sommet une attention particulière sera accordée à l’état des relations russo-africaines et à leurs perspectives, notamment en matière de développement des échanges dans les domaines politique, économique, humanitaire, culturel et autres. Des solutions y seront proposées pour un développement accéléré et cohérent de l’ensemble de la coopération russo-africaine, a-t-on expliqué. Un échange de vues, approfondi, aura également lieu pour parvenir à coordonner les efforts consentis dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et autres défis et menaces dont la sécurité régionale et mondiale fait face. Il servira de plateforme pour réunir les conditions favorables pour le développement des relations économiques et commerciales entre la Fédération de Russie et les pays africains. A l'issue du Forum une série de contrats dans le domaine économique et commercial et en matière d’investissements devrait être signée, selon la même source. Par ailleurs, une exposition d’opérateurs économiques sera organisée pour mettre en exergue les potentiels du progrès économique, scientifique, écologique et culturel pouvant être au centre des intérêts de la coopération commune visée.

Les exposants présenteront des projets scientifiques et des technologies de pointe dans des domaines comme les industries minière et chimique, l’ingénierie, l'énergie, l’agriculture et le transport, la santé, l’industrie militaire, ainsi que d’autres domaines prometteurs en termes d'investissements et d'échange entre la Russie et les pays africains.