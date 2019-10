Sûreté nationale : Assurer le bon déroulement de l’élection

Le Directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi, a exhorté, hier depuis Annaba, les forces de police à la nécessité de se mettre au diapason des défis que connaît l'Algérie, et à assurer notamment le bon déroulement de l'élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain, a indiqué la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. S'exprimant lors de sa supervision d'une rencontre d'orientation au profit des cadres et personnels de police des différents services opérationnels relevant de la région Est du pays, M. Ounissi a mis en avant la «nécessité de se mettre au diapason des défis que connaît l'Algérie, notamment la prochaine échéance électorale devant être tenue le 12 décembre 2019, et ce, en assurant le bon déroulement de cet important rendez-vous». Pour ce faire, le DG a appelé à «consentir tous les efforts en vue de faire face à la criminalité, sous toutes ses formes, notamment les menaces d'atteinte à l'ordre public, ou à toute activité criminelle susceptible de porter atteinte au bon déroulement de ces importantes et décisives échéances électorales».