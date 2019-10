M. Zeghmati : « La prochaine présidentielle, une bouée de sauvetage offerte au peuple algérien »

«La prochaine élection présidentielle constitue une bouée de sauvetage mise par les hommes intègres de ce pays dans les mains des Algériens», a souligné, hier, le ministre de la Justice, garde des Sceaux.

Belkacem Zeghmati, qui s’exprimait à l'ouverture d'une journée d'étude sur les contentieux en matière de sécurité sociale, a indiqué que les plus consciencieux des citoyens « œuvrent » à conduire l’Algérie vers une « issue de secours » dans ce monde « impitoyable » où de « nombreux conspirateurs » la « guettent ». « Pour cela, nous sommes tous conviés à participer à ce rendez-vous historique. Les Algériens traceront de nouveau le chemin d’un avenir prospère », a-t-il affirmé, en présence du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Au sujet de la sécurité sociale, Zeghmati a souligné le rôle de cette dernière qui contribue, selon lui, dans le développement humain, social et économique des différentes sociétés, mais aussi dans leur sécurité et leur stabilité. « Les avis sont différents sur la qualité des services dispensés par la sécurité sociale d’un pays à un autre », a-t-il noté, ajoutant que « nul ne peut nier » le rôle de ce système dans la préservation de la dignité de la personne. Compte tenu du rôle «vital» qu’assure la sécurité sociale, le ministre de la Justice a rappelé que l’Algérie a signé et ratifié, depuis l’Indépendance, « toutes » les conventions relatives aux droits des travailleurs, précisant que notre pays a introduit les principes et les règlements relatifs à la sécurité sociale dans sa législation interne. «L’adoption par notre pays de tous ces instruments et ces conventions internationaux découle de l’existence d’une concordance entre ses règles et les valeurs et principes nationaux consacrés par la Constitution garantissant le droit de chaque citoyen au travail et à la protection sociale », a-t-il expliqué, en précisant dans ce contexte que la sécurité sociale constitue le « haut degré » des actions de solidarité entre l’Etat et le citoyen pour «faire face» aux dangers sociaux comme la maladie ou le handicap qui peuvent affecter les travailleurs ou leurs familles.

Zeghmati fera savoir que les piliers de cette forme de solidarité ont été sensiblement affectés par l’émergence d’un « phénomène négatif » qui ne cesse de « prendre de l’ampleur ». Par conséquent, a-t-il enchaîné, « les ressources de la Caisse de sécurité sociale se sont affaiblies, au moment où cette dernière connaît une augmentation de ses dépenses. Une situation qui est à l’origine d’un important déséquilibre financier qui menace actuellement la Caisse de sécurité sociale et l’empêche d’accomplir le rôle pour lequel elle a été créée ». Evoquant les conséquences de cette situation sur les travailleurs et leurs familles, il a tenu à attirer l’attention sur leur « impact indirect » sur la paix sociale, la santé publique et le maintien de l’équilibre social.



Les acteurs dans le domaine de la protection sociale, invités à renforcer les efforts



Selon le ministre, la fraude et le comportement frauduleux de certaines personnes constituent une «véritable menace» pour le système de sécurité sociale. Ce comportement prend différentes formes dans le non-respect des obligations et des engagements vis-à-vis de la Sécurité sociale, a-t-il expliqué, citant à ce propos la non-déclaration des travailleurs et le non-paiement des cotisations sociales.

Selon lui, certains tentent de bénéficier des services de la Sécurité sociale de façon « illégale », à travers notamment les certificats médicaux de complaisance, les fausses déclarations et d’autres formes de fraude. « La politique publique de lutte contre ce phénomène devrait se traduire par l’ensemble des dispositions et mesures susceptibles d’améliorer le processus de recouvrement des cotisations, d’un côté, et œuvre à mettre fin, d’un autre côté, aux comportements criminels qui peuvent toucher les droits des travailleurs », a-t-il estimé. Pour ce faire, dira Zeghmati, tous les acteurs dans le domaine de la protection sociale sont invités à « renforcer » les efforts, pour mettre fin aux « situations illégales » et le recours aux instances judiciaires dans le cadre de la loi garantissant les règles d’un procès équitable.



Vers la révision de la loi n° 08-08 relative aux contentieux en matière de sécurité sociale



Pour sa part, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a souligné le rôle « important » que joue le ministère de la Justice dans le processus de coopération entre les services des deux secteurs et réitéré à cette occasion l’engagement de l’Etat algérien à «assurer» une protection sociale aux citoyens, précisant que ce sont les cotisations des travailleurs et des employeurs qui représentent la source principale de financement du système de sécurité sociale.

Tidjani Haddam a confié que son département a mis en place un important programme pour « assurer » le recouvrement des cotisations, en usant de « tous » les moyens « légaux », et relevé les «contraintes » et les « obstacles » que rencontrent les services dans la concrétisation de cet objectif, tout en rappelant le cadre juridique des contentieux en matière de sécurité sociale qui vise à « protéger » les droits des assurés, d'une part, et à être un instrument de « préservation des équilibres financiers » du système de sécurité sociale, d'autre part. Sur la même lancée, le ministre a annoncé la révision de la loi n° 08-08 du 23 février 2008 relative aux contentieux en matière de sécurité sociale, qui vise à « faciliter » les procédures relatives au recouvrement des cotisations et à «accélérer» les poursuites judiciaires. «Ceci pour se mettre au diapason des développements économiques et se mettre en accord avec les réalités des différentes sociétés algériennes», a-t-il expliqué, ajoutant que ceci «garantira» la pérennité du système de sécurité sociale à travers un recouvrement «efficace» des cotisations.

Kamélia Hadjib