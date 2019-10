Batna : Réception prochaine du siège de la maison de la presse

Le siège de la maison de la Presse de la ville de Batna sera réceptionné durant «les prochains jours», a révélé, hier, le wali, Farid Mohamedi.

Le wali, qui s’exprimait à l’occasion d'une cérémonie en l’honneur des journalistes, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la presse, a précisé que cette structure implantée dans la capitale des Aurès, une des préoccupations de la corporation depuis de nombreuses années, sera aménagée dans l’ancienne École des beaux-arts, située au centre-ville. Cette infrastructure sera un acquis «important» pour la presse locale, et permettra aux journalistes d’exercer leur métier dans de meilleures conditions, a affirmé le chef de l’exécutif local. L’opération d’aménagement du bâtiment, situé à proximité de plusieurs commodités et administrations locales, dont les sièges de la wilaya et de l’Assemblée populaire communale (APC) de Batna, est en cours d’aménagement, a fait savoir le même responsable. Cette initiative a été saluée par les journalistes de la wilaya de Batna, unanimes à dire que cette maison de la Presse est «le plus beau cadeau» pour la corporation, à l’occasion de leur fête nationale.