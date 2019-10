Situation sociale des journalistes : examen des aspects juridiques

Le ministère de la Communication organisera des «ateliers», pour examiner les aspects juridiques liés à la situation sociale des journalistes, a annoncé, hier à Alger, l’inspecteur général, Ahmed Benzelikha, qualifiant de «légitimes», les droits revendiqués par ces derniers.

«Le ministère de la Communication ne lésinera sur aucun effort sur les plans organisationnel, administratif et juridique, pour soutenir les journalistes dans leur noble mission et défendre leurs droits socio-économiques légitimes, et ce dans le cadre d’ateliers qui examineront tous les aspects juridiques», a déclaré M. Benzelikha, qui s’exprimait, à l’ouverture d’une rencontre d’évaluation de la situation de la presse nationale, organisée par le Conseil national des Journalistes algériens (CNJA), la nouvelle organisation professionnelle.

Le même responsable a ajouté que les ateliers en question seront sanctionnés par l’élaboration d’une «feuille de route commune et basée sur la réalité du terrain», exprimant le souhait que la rencontre d’aujourd’hui contribue à «redresser les dysfonctionnements» auxquels fait face la presse nationale. Tout en rendant hommage aux représentants de ce «dur métier», il a tenu à souligner «la noblesse et le rôle social» qui leur incombent, ainsi que «leurs efforts continus pour garantir le droit à la citoyenneté en rendant accessible l’information» pour leurs concitoyens.

Le représentant du ministère de la Communication a, en outre, considéré la Journée nationale de la presse comme étant «une des escales importantes célébrées par l’Algérie et symbolisant la recherche de la vérité, ainsi que la défense de la justice», rappelant que le choix du 22 octobre a été dicté par le fait que cette date avait marqué le lancement de la publication engagée, El-Mouqawama, durant la guerre de Libération nationale.