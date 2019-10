Mascara : Le journaliste dérange-t-il ?

À l’occasion de la Journée nationale de la presse, le wali a organisé, au palais des congrès de la wilaya, une réception en l’honneur des journalistes. Une pensée pour les journalistes et correspondants morts, comme Boukouir, Ayadi, Hacherouf, ainsi que le doyen des journalistes, en la personne de Kaddour Bousselham, enlevé et assassiné par les hordes terroristes dans son village de Hacine, le 29 octobre 1994. Le chef de l’exécutif a répondu aux questions relatives au développement local dans la région de Béni Chougrane, ainsi qu’aux préoccupations quotidiennes de la population. Des attestations et des cadeaux ont été remis aux journalistes et correspondants de presse. Mis à part ce geste habituel de considération des services de la cellule de communication de la wilaya d’honorer chaque année les journalistes de la wilaya, rien de plus, les chefs de parti, les élus locaux, les autres responsables exécutifs ont brillé par leur absence. Il y a sans doute un parallèle à faire entre le moral des journalistes, et celui de nos responsables locaux, un problème commun de moyens auquel s’ajoute une forte déconsidération, liée en partie à la qualité qui forcément baisse en période de disette. On peut se demander si les journalistes n’ont pas toujours été détestés, quand on fait un métier qui dérange, il ne faut pas s’étonner d’irriter. Il semble néanmoins que l’on assiste, ces derniers temps, à un phénomène nouveau et très inquiétant : le mépris des responsables pour les journalistes. Il suffit de les écouter parler entre eux, pour que très vite ils révèlent leur rêve profond : faire un journal sans journalistes. C’est devenu, nous semble-t-il, le fantasme absolu, car le journaliste, c’est un risque, celui de le voir ramener un scoop qui va bouleverser le tranquille écosystème qui régit les relations du patron de presse avec les politiques, les puissants de l’économie. Le journaliste passe son temps à ne pas comprendre les contraintes de vente, à vouloir faire son métier, à contester les choix éditoriaux suspects, à protéger son indépendance et à demander qu’on le rémunère dignement.

En d’autres termes, c’est une source d’ennuis perpétuels. À force de le déconsidérer, on peut parvenir à le dresser, à lui inculquer le niveau de résignation, d’obéissance, pour qu’il renonce à faire son métier. Mais on continue de penser qu’il reste de bons professionnels, et même beaucoup. Dans un secteur en crise qui pleure après l’argent, qui se découvre pieds et poings liés, le journaliste est devenu persona non grata. Pendant ce temps, les vrais journalistes ignorent quel modèle économique ils trouveront pour survivre, et même s’il en existe, seulement un de valable. Mais ils ne veulent pas être encore dans les murs quand les sinistres rêves de fortune les auront conduits à tuer ce métier, ce sont-là les principaux points sur lesquels se sont articulés les débats, lors de cette célébration, dans un contexte particulier, eu égard au mouvement populaire pour le changement radical du système politique. Au-delà de la célébration à titre symbolique à travers le monde, force est de constater que le travail de la presse écrite ne rassemble nullement les moyens matériels mis à sa disposition. Et à ce propos, on a jugé utile de connaître les vis des uns et des autres sur le rôle de la presse dans la vie quotidienne des citoyens. Yahiaoui G., médecin et doctorant en linguistique au Québec, nous dit : «Je crois que bon nombre de personnes expriment leur point de vue sur la liberté d'expression, et notamment sur leur pratique, à tort et à travers.» B. D., professeur universitaire, réagit en disant que «pour la majorité des gens, la liberté d'expression se réduit à la liberté d'information, et plus particulièrement la liberté de la presse. La liberté d'expression touche à tous les domaines de la vie, littéraire, social, politique, artistique, syndical... ». Pour son collègue, S. Nasser, lauréat heureux du premier prix de Katara du roman arabe 2016, la liberté d’expression signifie la communication d'une pensée, loin de toute diffamation, calomnie ou incitation à la haine, au meurtre ou à la xénophobie. La liberté d'expression exige un travail colossal, une grande indépendance d'esprit et surtout une liberté de conscience. Un syndicaliste aguerri nous déclare, à ce propos, que la liberté d’expression implique le courage d'aller contre les opinions dominantes et stéréotypées, et la capacité de ne pas céder aux pressions et intimidations de l’environnement.

La liberté d'expression est un projet de vie qui nécessite l'abnégation et la persévérance, et une vision prospective.

A. Ghomchi