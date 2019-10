Sidi Bel-Abbès : Responsabilité et engagement

Le numérique au service de l’information de proximité a été le thème d’une conférence animée par M. Ali Benkhattou, spécialiste des applications web, dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de la presse. Au centre de presse de la wilaya, fraîchement rénové, et en présence de l’ensemble des membres de la corporation, le conférencier a fait une rétrospective pour situer l’évolution intervenue dans le domaine et a appelé à la définition d’une réglementation en la matière, pour, a-t-il souligné, la régulation et l’observation du devoir de réserve. Plusieurs axes ont été développés par l’orateur, pour appeler à s’adapter au progrès technologique et s’inspirer des expériences, tout en se soumettant aux exigences de la profession en faisant valoir les règles d’éthique. Le wali, qui a pris la parole, a relevé surtout la manque de crédibilité des informations rapportées parfois par les réseaux sociaux, pour porter atteinte aux institutions et à l’honneur des personnes.

Le débat, qui s’est instauré, a permis d’approfondir la réflexion et d’évoquer les dépassements observés, insistant sur la notion de liberté à définir et à cerner surtout. «La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres», a-t-il lancé à un correspondant, insistant sur le sens de la responsabilité du journaliste dans ses écrits qui doivent être soumis à des règles d’équité et de déontologie, et des règles professionnelles claires, et un appel est lancé à l’effet de réglementer ces espaces d’expression censés favoriser des échanges et rentabiliser, par des suggestions diverses, les potentialités et capacités existantes. Il faut, dans ce contexte, proposer l’ouverture d’un débat national sur ce thème plus que jamais d’actualité. Un vibrant hommage a été rendu au regretté Hadj Benaouada Fekih, correspondant de la Chaîne III, pour son riche parcours et son dévouement pour le métier.

A. B.