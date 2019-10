Journée nationale de la presse, Sétif : Hommage et reconnaissance

À Sétif, la célébration de la Journée nationale de la presse a été marquée, hier, par un imposant programme d’hommage et de reconnaissance à l’endroit des artisans de la liberté et aux martyrs du devoir national, ainsi qu’un sentiment profond de fierté pour les acquis de l’Algérie et les avancées relevées, ces dernières années, par les médias en Algérie.

Répondant à une invitation du wali, Mohamed Belkateb, les représentants locaux de la presse qui ont été accueillis au siège de la wilaya, se sont rendus ensuite, en compagnie des autorités de wilaya, au siège de Radio-Sétif, où ils ont procédé à la levée des couleurs, avant d’effectuer une visite des locaux de cet organe d’information dont le programme varié et l’impact en termes d’informations locales ne sont pas sans susciter constamment une part importante d’écoute à travers les 60 communes de la wilaya sur un large rayon qu’elle couvre aujourd’hui, grâce à des équipements à la dimension des exigences technologiques.

Dans la grande salle de cette radio, qui retransmettait en direct la célébration de cette journée, et devant les représentants locaux de la presse reçus à ce niveau pour une réception, Ahmed Hamache, le directeur de cette radio, interviendra pour féliciter ses consœurs et confrères, et dire l’impact d’une telle manifestation qui constitue le moment propice pour évaluer le chemin parcouru et réitérer le volonté d’ajouter une pierre à l’édifice de l’Algérie qui avance. Pour sa part, le wali, qui conviera tous les journalistes et correspondants présents à un déjeuner marqué par la remise d’une œuvre de reconnaissance, mettra à profit la présence de cette communauté en ce siège doté de toutes les commodités, pour dire les efforts consentis par l’État à l’effet de consolider et de promouvoir le secteur de l’information. Mohamed Belkateb, accompagné du président de l’APW, des membres du conseil de sécurité de la wilaya, exprimera ses félicitations aux membres de cette communauté et fera état de la noble mission qu’elle assume et qui n’est pas sans lui valoir le respect qu’elle mérite auprès des responsables locaux.

«Une mission responsable et complémentaire dans la prise en charge des préoccupations du citoyen», dira le premier responsable de cette wilaya qui rendra hommage aux martyrs de «l’Algérie qui se porte bien, forte de ses institutions, de ses cadres et de son institution militaire », dira-t-il, au moment où le peuple appelle à des élections qui constitueront, en ce 12 décembre, un moment fort au cours duquel le peuple donnera au monde une autre leçon de l’Algérie des défis.

Dans cette dimension du sacrifice et des acquis, des professeurs de l’université Mohamed-Lamine-Debaghine Sétif-2 se retrouveront au préalable au siège de Radio-Sétif, où ils animeront une conférence traitant de l’information crédible et de l’impact des réseaux sociaux.

