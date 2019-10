­Falsification de formulaires de candidature à Souk Ahras : 4 fonctionnaires sous mandat de dépôt

Quatre fonctionnaires de l’annexe administrative communale de la cité Draïa Ahmed (commune de Souk Ahras) ont été placés, lundi soir, par le procureur de la République prés le tribunal de la même ville sous mandat de dépôt et un cinquième sous contrôle judiciaire pour «falsification de formulaires de souscription de signature pour un des postulants aux prochaines présidentielles», a-t-on appris d’une source judiciaire.

«Cinq inculpés dans cette affaire sont des femmes dont la déléguée communale de la cité Draïa Ahmed», a indiqué la même source, rappelant que ces fonctionnaires ont été confondus à la fin de la semaine passée par des membres de la délégation de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) alors qu’ils falsifiaient des formulaires de souscription de signature au profit d’un des postulants pour la candidature aux élections présidentielles du 12 décembre prochain.

Le président de la délégation de wilaya de l’ANIE, Othmane Menadi, approché par l’APS, avait qualifié de «fait isolé» affirmant qu'«aucune velléité de fraude ne sera tolérée afin d’assurer la transparence de l’opération électorale». De son côté, le président de l’APC de Souk Ahras, Mustapha Rouaïnia avait indiqué dans un communiqué dont une copie a été transmise à l’APS que «cet agissement n’a rien à avoir avec l’éthique des membres de l’APC qui s’attachent toujours à appliquer la loi, à se tenir aux missions qui sont les leurs et à s’opposer aux tentatives illégitimes de perturber et entraver le processus électoral en cette conjoncture où le pays a besoin de l’union de tous ses enfants».