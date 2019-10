M. Charfi (ANIE) : « L’élection, première pierre de la construction d’un état de droit »

- Le personnel d’encadrement, renouvelé pour donner un cachet concret à la rupture avec le passé.

La transparence de l’élection présidentielle et la lutte contre la fraude ainsi que la formation des délégués ont été parmi les points évoqués par M. Mohamed Charfi, président de l’Autorité nationale indépendante des élections, lundi soir, à l’ENTV.

En un peu plus d’un mois, l’Autorité a pu mettre sur pied un arsenal juridique et matériel pour un bon déroulement du scrutin et son contrôle pour garantir le respect du choix du citoyen qu’il convient de protéger avec des moyens logistiques innovants, a souligné le président de l’ANIE.

Actuellement, moins de dix candidats ont pris rendez-vous pour déposer leurs dossiers ce qui est un nombre faible en comparaison avec ceux ayant retiré les formulaires de signatures en expliquant la chose par le fait que la tâche de collecte de signatures s’est avérée ardue pour plusieurs d’entre eux car la sélection est rigoureuse étant donné qu’il s’agit des postulants à la haute magistrature de l'Etat.

En ce qui concerne la révision des listes électorales, l’ANIE a aussi pris l’initiative de prolonge les délais pour permettre à un grand nombre de citoyens de pouvoir participer au vote. Des jeunes ont interpellé personnellement son président pour procéder à cette décision ce qui a permis l’inscription de plusieurs citoyens à cet effet.

Il a fallu procéder à cette démarche car le rendez-vous électoral concerne toutes les personnes en âge de voter et que cette échéance engage l’avenir du pays ce qui est intéressant au premier degré pour les jeunes générations.

En ce laps de temps, l’ANIE a pu se substituer à de nombreuses institutions qui avaient auparavant la tâche de préparer et de contrôler les élections comme le ministère de l’Intérieur et celui des Affaires étrangères ou encore le Conseil constitutionnel et l’Instance de contrôle.

M. Charfi explique que la responsabilité de l’encadrement et de l’annonce des résultats relève exclusivement des compétences de l'ANIE avec tout l'apport logistique pour réaliser cette mission alors que juridiquement et institititutionnellement, l’Administration n’a aucun rôle à jouer.

Une mise au point apportée pour M. Charfi pour écarter toute confusion à propos de la nature juridique de ses initiatives, mentionnant que ce sont les décisions de l’Autorité qui priment et non plus les décrets qui organisent les différentes étapes du scrutin comme auparavant. Dix-huit arrêtés et des instructions dont certains sont publiées au Journal Officiel permettent ainsi d’avancer pour être prêt le 12 décembre prochain.

Ces nouveautés apportent une évolution dans la culture électorale, notamment à destination des jeunes car le changement des mentalités est une affaire importante pour sortir des pratiques anciennes grâce aux garanties mises en place afin d’organiser le vote dans des conditions sans précédent en Algérie, mentionne M. Charfi même s’il s’abstient de se prononcer sur les irrégularités des scrutins précédents.



Des protections contre toute altération éventuelle



M. Charfi aborde aussi la formation des cadres initiés dans le but de ne laisser aucune place à la fraude car il y aura le respect la transparence et la sincérité à quoi s’ajoutent des protections contre toute altération éventuelle.

La vigilance est de mise, a ajouté le président de l’ANIE en citant l’exemple de Souk Ahras en disant que des citoyens avaient signalé des dépassements ce qui a nécessité l’intervention des délégués locaux, des services de sécurité et de la justice. Cette collaboration entre ces services a été valorisée «car il s’agit d’un objet sérieux» pour faire face à toute entrave à l’organisation de l’élection. «Il faut mettre le holà sur certains comportements qui entravent l’organisation du scrutin et la vocation de l’ANIE et de requérir le parquet général ce qui est nouveau car l’Autorité n’a pas le caractère d’une administration lui octroyant le pouvoir de veiller à l’ordre public, tâche dévolue aux walis», note M. Charfi.

A propos des coordinateurs à l’étranger, il est souligné que l’installation des délégués n’est pas effectuée matériellement mais ils sont seulement désignés en coordination avec les instances diplomatiques. «On envisage d’installer des délégations là où la communauté algérienne est importante et ce après le dépôt des dossiers des candidats et je me fais un devoir de recevoir un certain nombre d’entre eux», a-t-il dit. «Un séminaire de formation peut même être prévu à l’étranger comme cela a été le cas pour les délégués à l’intérieur du pays», a-t-il ajouté.



Protéger la voix des votants



«La communauté algérienne à l’étranger n'est pas absente de nos préoccupations malgré le temps très court qui nous est imparti suite à la convocation du corps électoral», a-t-il précisé. Il indique que le délégué d’Alicante a même visité à Alger les installations technologiques permettant de vérifier l’efficacité du dispositif anti-fraude pour protéger la voix des votants en mettant en exergue le fait que membres de la communauté est enthousiaste pour cette élection et ils expriment leur souhait de voit l’élection couronnée de succès.

En ce qui concerne les ressources humaines, 500.000 personnes, tout corps de soutien confondu, sont mobilisés pour l’organisation du scrutin et l’encadrement des bureaux de vote.

Le personnel dédié à cette tâche est renouvelé pour donner un cachet concret à la rupture avec les méthodes et pratiques du passé en faisant appel aux enseignants et étudiants y compris ceux du Hirak pour participer à l’opération aux côtés des autres composantes de l’élite. 20.000 étudiants ont répondu à l’appel et dans 38 wilayas et les enseignants universitaires ont accepté de participer à la tâche conscients qu’ils sont que «le contrôle des bureaux de vote est nécessaire», dit M. Charfi.

La démarche n’est pas un jugement sur l’honnêteté des anciens encadreurs et ils ne sont pas mis en cause dans leur engagement au service du pays mais la population et les jeunes ont exigé le renouveau et malgré l’ampleur du défi, 300.000 personnes ont été affectées à l’encadrement des bureaux de vote, explique-t-il.

M. Charfi assure que le renouvellement du personnel d’encadrement, l’acheminement sécurisé de l’information électorale grâce à un réseau à l’ANIE avec ses cadres composés d’informaticiens et un autre réseau propre à l’étranger sont parmi les garanties de la transparence du scrutin.

Il évoque aussi une stratégie technologique unique avec un réseau multiple assurant la protection des données électorales aboutissant des bureaux de vote à celui du président sans qu’aucune autre partie ne partage cette information ce qui est aussi parmi les garanties pour la transparence de l’élection.

«L’élection est la première pierre de la construction d’un Etat de droit authentique avec le libre choix des dirigeants avec la possibilité de les contrôler et de les sanctionner», insiste-t-il. L’ANIE a vocation d’organiser le scrutin et d’approfondir la démocratie constitutionnelle car l’Etat de droit commence par le libre choix des dirigeants et le 12 décembre sera une date importante dans ce contexte, ce qu’on attendait depuis 1988, a-t-il souligné avant de rappeler que l’institution militaire a mis en exergue le fait que la période de la désignation des présidents est révolue.

