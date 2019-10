Le ministre des travaux publics et transports, au Caire : « L’Algérie accorde un intérêt extrême à la route transsaharienne »

«L’Algérie accorde un intérêt extrême à la route Transsaharienne qui relie la capitale algérienne à Lagos sur une distance globale de 9.780 km, dont 3.300 km en Algérie, en la transformant en autoroute Nord-Sud sur un tronçon de 848 km», a indiqué lundi dernier au Caire, le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba. Prenant part aux travaux de la réunion des ministres africains chargés des infrastructures, organisée par l'Agence du développement de l'Union africaine (AUDA), et consacrée au mécanisme de soutien aux projets d'infrastructures dans les pays africains, M. Kouraba a ajouté qu’«il est prévu de parachever les travaux de réalisation de la section traversant la République du Niger sur un linéaire de 225 km entre les deux villes d’Arlit et d'Asmaka». Il a également mis en évidence le fait que l’Algérie considère qu’il est « nécessaire d'accompagner le développement de ces régions, notamment le Sahel africain».

Le ministre rappellera à ce titre que «l'Algérie a construit 1.600 km de la route Transsaharienne, avec un programme de dédoublement en cours, sur 800 km», tandis que «le renforcement de certaines sections et l'achèvement de la construction de 200 km pour la liaison avec le Mali sont en cours de réalisation». Cette infrastructure d'envergure continentale traverse pas moins de 6 pays de l'Afrique du Nord et subsaharienne, à savoir l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Au niveau du nord du continent, c’est le secrétaire général du Comité de liaison de la route transsaharienne (CLRT), Mohamed Ayadi qui donnera le détail de ce tronçon, en soulignant que cette route s'étire en Tunisie sur 689 km entre Hazoua (à la frontière avec l'Algérie) et Tunis. Celle-ci est aujourd'hui entièrement bitumée tandis que les travaux de renforcement de cette route sont en cours sur 65 km entre Gafsa et Nefta. Au Niger, le linéaire de la route représente 1.886 km dont 1.600 km sont revêtus et 278 km sont en cours de travaux de bitumage, a précisé ce responsable en notant que «dans ce pays, cette route constitue plus du tiers du réseau national revêtu, lequel est de l’ordre de 4.600 km».

«Pour ce qui est du Tchad qui ne comptait, en 1990, aucune route bitumée, la route relie la capitale N'djamena à la frontière du Niger après Rig-Rig sur 570 km dont environ un tiers est revêtu, un autre tiers est en cours de travaux alors que le reste est en phase de lancement. Concernant le Nigeria, cette route le traverse sur 1.130 km qui sont actuellement entièrement revêtus et en dédoublement sur plus de la moitié de ce linéaire», a également souligné le même responsable.

Au Mali, la Banque africaine de développement (BAD) a débloqué 56,01 millions de dollars pour la réalisation du tronçon Bourem-Kidal. M. Ayadi, avait indiqué, que l’infrastructure s’étire au Mali sur plus de 2.000 km, dont 700 km sont aujourd’hui à l’état de piste, relevant que «la réalisation de ce projet dans ce pays est en butte à des difficultés financières».



D’ambitieuses opportunités commerciales pour l’ensemble des pays reliés



Selon lui, «même si les travaux sont ralentis sur certains de ces tronçons, dont celui reliant l’Algérie à Gao, au Mali, des raccordements continuent à y être effectués, à l’exemple de celui raccordant sur 140 km, les localités de Tanout au Niger, à Zinder, située sur le tracé Alger-Lagos, la capitale du Nigeria». Ce tronçon a été financé par le fonds européen, a fait savoir M. Ayadi qui a indiqué que «l’Europe s’intéresse à cette région parce qu’il y a au nord de Tanout (Niger), des gisements d’uranium».

Soulignant l’intérêt que représente cette transsaharienne pour l’Algérie et les zones sahariennes traversées, M. Ayadi fait part des liens forts et de toute nature qu’elle va contribuer à établir entre l’Algérie et les pays du Sahel (Niger, Mali, Tchad, Mauritanie et Nigéria). «Nous avons réalisé une étude sur les échanges commerciaux entre l’Algérie et les pays de la région du Sahel, et le volume de ces échanges représentent moins de 1% des échanges globaux de l’Algérie», a-t-il relevé.

Par la conduite de ce projet, a expliqué M. Ayadi, «l’Algérie montre un très grand intérêt à cette région et pour l’avenir». Il a ajouté que, «malgré les difficultés et le manque de ressources, les choses avancent et le projet va de l’avant». «Il faut savoir qu’en dehors de l’Algérie qui a les moyens de réaliser sur son propre budget, et le Nigeria qui a achevé la réalisation de ses 1.000 km, ou encore la Tunisie qui a également achevé la réalisation de sa partie de la route, les autres pays, ont de très faibles ressources. Mais, malgré cela, ces pays, ont tenu le coup, et ils ont conscience de l’importance de l’intérêt de cette infrastructure», a-t-il précisé. «La route transsaharienne, c’est la liaison de l’Afrique vers l’Europe, c’est la liaison des pays du Sahel vers ceux de l’Afrique du Nord, a estimé M. Ayadi, qui a ajouté que cet ouvrage une fois achevé, «va offrir des prix avantageux en matière de transport», et ouvrir «d’ambitieuses opportunités commerciales à l’ensemble des pays qui s’y trouveront reliés».

