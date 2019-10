Hassi Messaoud Expo : Un espace de présentation de savoir-faire et de technicité

De notre envoyé spécial à Ouargla Tahar Kaïdi

En présence du wali de Ouargla, Essedik Boucetta, accompagné d’une importante délégation des autorités locales, le coup d’envoi de la 8e édition du Salon international Hassi Messaoud Expo, Fournisseurs de produits et services pétroliers et gaziers, exposition & ateliers d’entreprises, a été donné hier.

Du 22 au 24 octobre, ce sont donc près de 193 exposants et plus de 8.000 visiteurs qui sont attendus à Hassi Messaoud, la capitale du pétrole algérien. Concrétisé en 2011 avec une première édition, Hassi Messaoud Expo, se déploie comme un grand Salon multi-secteurs de l’industrie pétro-gazière avec pour objectif d’attirer encore plus d’exposants et de visiteurs. Lors d’un point de presse en marge de la cérémonie d’inauguration M. Boucetta n’a pas omis de signaler l’importance de cet événement sur le plan régional : «En plus d’être considéré comme un espace de communication pour tisser des liens et de réaliser des opportunités de partenariat pour les différentes entreprises présentes, ce Salon est aussi l’occasion pour faire connaître d’autres aspects liés à l’industrie du pétrole et du gaz». Il s’agit, explique le wali, «de l’aspect administratif, de la gestion des ressources humaines, des opérations douanières, ainsi que les mesures fiscales et tout ce qui se rapporte à la phase post-production pour les différentes entreprises présentes».

«Ce sont donc les aspects techniques, administratifs, commerciaux et même ceux de la formation pour les jeunes universitaires et diplômés qui veulent faire carrière dans le secteur pétrolier, et ce au regard notamment du grand nombre des entreprises présentes dans la wilaya et plus particulièrement à Hassi Messaoud», ajoute M. Boucetta. Le wali a exprimé sa satisfaction quant à la tenue de ce Salon, qui, depuis des années, a un apport considérable, pas uniquement pour la ville de Hassi Messaoud mais pour toute la région. A en juger par le grand nombre de participants, l’écho de cette manifestation n’est pas négligeable», a-t-il ajouté.

Au cours de sa tournée au niveau des différents stands du Salon, M. Boucetta a insisté sur «l’importance de la formation au profit des jeunes étudiants, et autres demandeurs d’emploi dans le secteur pétrolier, qui, par la taille des investissements et l’importance des moyens matériels et humains mobilisés ainsi que par son envergure, le secteur du pétrole et du gaz s’affirme comme pilier à immense potentiel pour l’économie du pays».

«Il faut envisager de jeter des ponts entre les centres de formation et les entreprises activant dans le secteur des hydrocarbures pour former les cadres compétents qui pourront relever le défi de l’accélération du rythme des innovations technologiques en la matière, et qui pourront aussi répondre aux exigences et besoins des entreprises implantées dans la région», a-t-il ajouté.

Dans le même contexte le wali affirmé, que «Hassi Messaoud expo» constituera également, l’opportunité «pour expliquer aux partenaires locaux et internationaux les nouvelles procédures en vigueur concernant la fiscalité, l’administration et celles relevant des aspects techniques». Pour Djaâfar Yacini, fondateur et président de l’EURL NAPEC, l’agence qui organise chaque année le Salon du même nom à Oran, et celui de Hassi Messaoud, «cette manifestation est l’occasion unique qui permet de trouver sur un seul endroit tous les composants de l’industrie pétro-gazière pour créer une dynamique de recherche d’opportunités d’investissements, et notamment pour le déploiement grâce à son aspect professionnel un partenariat stratégique d’une ampleur inédite». Ce Salon est aussi une plateforme d’échanges pour attirer les responsables, les partenaires institutionnels, autant d’éléments indispensables pour répondre aux attentes des industriels.



Véritable plateforme de convergence pour les professionnels



Interpellé sur le nombre de participants qui avoisine cette année les 193 entreprises représentant 15 pays, M. Yacini a expliqué que le Salon avait enregistré en 2014 un grand nombre de participants «480 entreprises». Mais «du fait que la ville de Hassi Messaoud fonctionne sur le modèle des bases vie et non sur celui de l’industrie hôtelière, il était devenu presque impossible d’accueillir un nombre d’exposants en progression constante» a-t-il déploré, en attirant l’attention sur la nécessaire réflexion à ce qu’il qualifie de «nouvelle approche pour la préparation et l’organisation de ce genre d’événements. Les participants à ce Salon auront durant trois jours l’occasion de comprendre les évolutions en marche dans le secteur des hydrocarbures. C’est également l’occasion pour les intervenants et acteurs concernés par l’innovation au niveau de la production, exploitation de réfléchir sur les attraits et enjeux futurs de l’Industrie du pétrole et du gaz.

S’agissant de la participation, on note la présence active des compagnies nationales et internationales, de même que les grands groupes et diverses PME. A côté de l’Entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie (ENCC), l’Entreprise nationale des matériels de travaux publics (ENMATP), l’Entreprise nationale de forage (ENAFOR), Groupe industriels des ciments d’Algérie (GICA), la Société de réalisation de canalisations (KANAGHAZ), l’Entreprise Nationale de Géophysique (ENAGEO), l’Entreprise nationale de services aux puits (ENSP), le Centre de recherche et de développement de l’électricité et du gaz (CREDEG), la Société de montage industrielle (ETTERKIB), la Société de maintenance industrielle d’Arzew (SOMIZ), le leader mondial des matériaux et des solutions de construction LafargeHolcim. Très actifs en matière de communication, d’orientation et de prise en charge des participants, les organisateurs se sont attelés à réunir toutes les conditions pour que cette édition soit couronnée de succès.

T. K.