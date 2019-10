M. Harami Mohamed Sakhr, haut cadre d’AQS au complexe de Bellara : « 250.000 tonnes de produits déjà sur le marché »

Entretien réalisé par Karim Aoudia

M. Harami Mohamed Sakhr est le président du conseil d’administration de la société Algerian Qatari Steel (AQS) exploitant le complexe sidérurgique de Bellara dans la wilaya de Jijel. Il revient, dans cet entretien, sur le démarrage de ce mégaprojet qui a produit jusque-là 250.000 de tonnes de ronds à béton de différents diamètres. Il assure que ce complexe est doté de la technologie la plus avancée au monde et comprend neuf unités de production, respectueuses de l'environnement, qui garantissent une efficacité maximale de la production et une qualité des produits conforme aux normes internationales. Il a également évoqué le volet lié aux ressources humaines, mettant l’accent sur le fait que les compétences locales ont été privilégiées.

Où en est-on au juste avec les travaux de construction du complexe sidérurgique de Bellara et quant pourra-t-on dire que la phase de production est engagée de façon définitive ?

Je commencerai d’abord par faire une définition du mégaprojet de Bellara en rappelant d’entrée qu’il est le fruit d’un partenariat arabo-arabe, entre l’Algérie et le Qatar. La partie algérienne est représentée par le Groupe Imetal à travers sa filiale Cosider à hauteur de 46%, le Fonds national d’investissement (FNI) à 5% et le partenaire qatari est le Groupe Qatar Steel international à hauteur de 49%. Les travaux de construction de ce complexe sont en voie d’achèvement, la plupart des usines et autres unités dont il est composé sont en effet sur le point d’être réceptionnées. Ce partenariat a donc donné lieu à la création de la société Algerian Qatari Steel (AQS) qui opère dans la zone industrielle de Bellara, dans la commune d'El-Milia de Jijel, où elle exploite ledit complexe sidérurgique d'une superficie totale de 216 hectares. Cette société a commencé la production et la commercialisation de produits en fer au début de l’année 2018 et jusqu'à ce jour, c’est une quantité de 250.000 tonnes de ronds à béton de différents diamètres et de fil machine qui ont été mis sur le marché. L’on se félicite de ces progrès enregistrés, et ce, même si l’on parle d’un complexe qui n’est pas encore dans sa phase de production à 100%. Nous sommes encore dans un environnement en construction. Toutefois, la décision a été prise de mettre en fonction les trois laminoirs pour vérifier qu’ils sont bien capables de garantir une production suivant les capacités prévues initialement. Cette mise en fonction a dû s’interrompre par moment en raison de contraintes imposées, encore une fois, par un environnement en chantier. Autrement dit le cycle normal de production n’est pas encore atteint. Il le sera vers la fin l’année, soit une fois la phase de construction arrivée à terme. A partir de là, la montée en cadence en matière de production sera imposée technologiquement.



Peut-on justement affirmer que le complexe de Bellara est aujourd’hui doté de la ressource humaine à même de permettre de réaliser les objectifs de production escomptés, dont la capacité globale devrait dépasser les 2,5 millions de tonnes/an ?

En 2017, nous avons recruté plus de 1.000 personnes et ce chiffre sera certainement évolutif dans les années à venir. 98% du personnel engagé est issu de la population locale, c’est-à-dire de la wilaya de Jijel. Le choix de doter dès le départ le complexe d’une ressource humaine à la fois qualifiée et bien adaptée aux besoins du complexe n’a pas été fortuit. En effet pour ce genre d’investissement lourd et de grande ampleur, le recours à la compétence internationale est toujours exigé surtout dans la phase de réalisation et de démarrage de la production dans des conditions optimales. Le volet de la formation de la compétence locale pour assurer la relève intervient toujours après. Pour le complexe de Bellara, la décision entérinée en matière de ressources humaines est inédite, celle-ci a porté dès le départ sur les compétences algériennes issue des universités et des écoles de formation. En effet, loin d’être fortuit, ce choix de démarrer avec des compétences algériennes obéissait surtout à la nécessité d’assurer la pérennité du complexe et d’éviter de ce fait tout dysfonctionnement et autres parenthèses d’arrêt de la production qui pourraient survenir dans le cas où l’usine dépendait dans sa gestion d’un personnel expatriés. Pour parer à un tel scénario, l’on a donc eu recours à une campagne de recrutement au sein des viviers des compétences de nos universités et écoles de formation. Toutefois, il s’est avéré que cela n’a pas suffi pour assurer le fonctionnement du complexe qui du point de vue technologique dispose d’équipements et installations des plus avancés. C’est bien le cas de le dire surtout pour les trois laminoirs de l’usine où la production a été engagée à un moment où les autres infrastructures de l’usine étaient encore en chantier. L’on n’a pas lésiné sur la qualité des équipements technologiques, tant l’objectif visé, dès le départ, a porté sur la réalisation d’un complexe apte à assurer un degré de concurrence au double aspect qualité et quantité mais aussi sur le volet de coût de production qui fera de Bellara un opérateur économique très compétitif dans le domaine de la sidérurgie. A titre illustratif, la technologie employée au niveau de l’AQS est basée essentiellement sur les minerais enrichis et non pas les minerais bruts comme c’est le cas au complexe d’El Hadjar qui lui utilise les hauts fourneaux dans la transformation de l’acier



Qu’est-ce qui distingue le complexe de Bellara des autres investissements qu’a connus le pays dans le domaine de la sidérurgie ?

C’est d’abord un investissement lourd qui a été décidé en réponse au besoin de satisfaire la demande locale. Auparavant, le pays importait énormément de produits sidérurgiques en devises, mais là n’était pas le seul problème puisqu’il fallait également inclure dans ce processus l’approvisionnement relativement long, en sus de la non-maîtrise des prix des produits importés fixés par la bourse à l’international. Les pouvoirs publics ont vite entrepris de changer la donne à travers notamment le lancement du mégaprojet de Bellara qui a contribué à satisfaire la demande nationale en ronds à béton et fil machine. Les prix de vente de ces produits ont d’ailleurs sensiblement baissé sur le marché, ce qui a impacté très positivement notamment sur le coût des grands projets d’infrastructures engagée par l’Etat qui, durant les années précédentes, recourait régulièrement aux avenants en raison de l’augmentation incessante de la matière première. Notre fierté, aujourd’hui, ce n’est pas uniquement de finaliser la réalisation du complexe. Avec Bellara, nous possédons l’une des usines de sidérurgie les plus intégrées au monde, c’est-à-dire disposant de toutes les installations complémentaires au processus de production, entre autres une unité de production de gaz naturel ; une unité de production de chaux ; une station de réception et de transport des matières premières reliée au port de Djen-Djen ; une unité de traitement des eaux ainsi qu’une sous-station électrique.



Le besoin national étant ainsi satisfait, qu’en est-il de l’exportation ?

Nous sommes déterminés à redoubler d’efforts dans cette perspective et nous avons déjà engagé des négociations avec les grands opérateurs internationaux. Ce sont là des pourparlers qui requièrent un caractère confidentiel et vous m’excuserez de ne pas en dire plus à ce sujet. Je peux vous affirmer toutefois que ces négociations évoluent dans le bon sens et que nous sommes sur le point de concrétiser d’importantes conventions d’exportations. Pour mieux dynamiser ce volet de l’exportation, nous restons intransigeants sur la qualité de nos produits que nous voulons très compétitifs afin de nous permettre d’être partant pour la conquête des marchés à l’international.

K. A.