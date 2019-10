Ouverture de l’année des écoles de tourisme : Une formation de qualité

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a présidé, hier à l’Ecole supérieure de tourisme d’El-Aurassi (Alger), à la cérémonie d’ouverture officielle de l’année scolaire du tourisme 2019-2020 de ses établissements de formation, en présence du ministre de l’Enseignement supérieure et de la Recherche scientifique.

Prenant la parole à cette occasion, Abdelkader Benmessaoud a assuré que les pouvoirs publics accordent une importance «accrue» au tourisme qui constitue, selon lui, un «grand» pourvoyeur d’emploi et «créateur» de richesse en Algérie. «Ceci se traduit par la mise en place par le gouvernement d’un Schéma d’aménagement touristique 2030, le SDAT2030 qui se veut être une stratégie et une vision pour le développement du tourisme algérien. La dynamique de la formation des jeunes est une partie intégrante de la stratégie globale de l’activité gouvernementale et les partenariats entre les secteurs à travers la signature de plusieurs conventions-cadres entre les secteurs de la formation professionnelle, l’environnement, la santé et le tourisme», a-t-il souligné, insistant longuement, à cette occasion, sur le rôle de la formation des élèves des écoles relevant de son secteur. Des écoles qui renferment de «grandes potentialités pour développer» le tourisme algérien.

Le ministre dira que les efforts déployés ces dernières années ont permis à l’Algérie de réaliser quelque 20 établissements de formation et créer des licences en tourisme dans l’enseignement supérieure. «Le tourisme constitue le nouveau moteur de développement durable, de soutien à la croissance et de vecteur clé de la tertiarisation de l’économie en raison du potentiel de création de richesses, d’emploi et de génération de revenus durables. D’autant plus qu’il constituera une ressource alternative aux hydrocarbures épuisables au cours de ce siècle», a-t-il soutenu.

Benmessaoud a instruit les responsables des trois grands instituts du tourisme de Tizi-Ouzou, Boussaâda (M’sila), et El Aurassi (Alger), qui, jusqu’à aujourd’hui, a formé quelque 300 étrangers, de s’ouvrir «davantage» sur tous les jeunes Algériens des quatre coins du pays pour bénéficier d’un apprentissage de «qualité» et «acquérir» un métier pouvant donner un «plus» à l’économie nationale.

Il appellera ces mêmes établissements à adopter une politique de communication «agressive» et à utiliser les «nouvelles» techniques de communication tels que les réseaux sociaux pour «mettre en avant» la formation dans le domaine du tourisme avant de mettre l’accent sur l’impératif de former les «gens de métier» qui seront les «véritables» ambassadeurs pour «révolutionner» le tourisme et la gestion hôtelière en Algérie.

«Il faut donner l’opportunité aux jeunes Algériens dans la gestion hôtelière et la création de leurs propres entreprises de tourisme», ajoutera-t-il. Pour sa part, Tayeb Bouzid a souligné que son département ambitionne à ce que la formation diplômante dans le tourisme ne soit pas reconnue «uniquement» en Algérie mais «aussi à l’international» car aujourd’hui, a-t-il précisé, le monde est caractérisé par la «mobilité» des étudiants.

«Dans tous les pays du monde, la formation est de haut niveau et a une grande importance, une formation inscrite dans le cadre de la mondialisation. On doit s’adapter à cette mondialisation et dispenser une formation de qualité, car ce qu’on a besoin aujourd’hui, ce sont les compétences de nos jeunes, ce qui nous pousse à proposer à ces derniers la formation continue pour acquérir les dernières connaissances dans tous les domaines», a expliqué le ministre de l’Enseignement supérieure et de la Recherche scientifique.

Mendaci Mohamed