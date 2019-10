Annaba : Préparation de la saison estivale

La préparation de la saison estivale 2020 a été, avant-hier à Annaba, au centre des travaux d’une rencontre régionale à laquelle ont participé des représentants de sept wilayas côtières (Boumerdès, Béjaïa, Tizi Ouzou, El-Tarf, Skikda, Jijel et Annaba).

Le directeur central et représentant du ministère de l’Intérieur, M. Abdelwahab Bertima, a mis l’accent sur la nécessité de réunir les conditions nécessaires, pour permettre aux estivants de passer des vacances agréables au bord des plages que recèle le littoral du pays.

Pour ce faire, une coordination est impérative entre différents acteurs du secteur du tourisme et de l’artisanat, des collectivités locales, ainsi que les différentes institutions, dans le but de remédier aux problèmes enregistrés durant les saisons estivales précédentes. L’occupation illicite des espaces balnéaires devrait trouver une solution adéquate, a-t-il insisté, exhortant les professionnels du secteur à prendre les dispositions nécessaires pour garantir une réussite totale de la prochaine saison estivale, où le respect du service public doit prévaloir afin de répondre au mieux aux besoins du citoyen et des estivants en quête de repos et de détente. Il faut faire en sorte également que les wilayas du littoral soient non seulement des espaces de vacances, mais aussi des lieux de production de richesse et de création d’emplois saisonniers.

«La préparation de la saison estivale doit concerner désormais toutes les wilayas, parce que chacune d’elles a ses propres spécificités, les unes ont des plages, d’autres des montagnes, des sites archéologiques, etc.», a-t-il expliqué, précisant que cette rencontre sera suivie par cinq autres similaires à Sétif, à Tiaret, à Tamanrasset, à Ghardaïa et à Tlemcen, dans la perspective de garantir un bon déroulement de la saison estivale.

La réunion de la commission nationale de la saison estivale clôturera ces rencontres sous la présidence du secrétaire général du ministère de l’Intérieur, a-t-il indiqué.

Le débat a permis aux participants d’évoquer les contraintes qui freinent le développement de l’activité touristique. Parmi elles, figurent le désenclavement, pour faciliter l’accès aux nouvelles plages, et le transport, ainsi que la protection du littoral contre la pollution.

B. Guetmi