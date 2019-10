Lancement prochain d’une campagne nationale de reboisement : 43 millions de plants : un arbre pour chaque citoyen

Envoyés spéciaux à Chréa : Sami Kaïdi et Bilal Boubekeur

Plus que 48 heures nous séparent du lancement officiel du Programme national de reboisement (PNR), avec, en point de mire, cet ambitieux plan environnemental et écologique, en l’occurrence l’opération d’envergure portant sur la plantation de 43 millions d’arbres. Autrement dit, un arbre pour chaque citoyen. Initié par le Premier ministre, ce programme a vu la mobilisation de l’ensemble du staff gouvernemental, du milieu associatif et de la société civile, pour sa réussite.

À ce propos, la Direction générale des forets (DGF) a organisé, avant-hier, une visite guidée au profit d’une vingtaine de journalistes des médias audiovisuels et de la presse écrite qui les a menés dans la wilaya de Blida, aux monts de Chréa plus précisément. Il faut dire que cette visite a eu pour objectif de faire découvrir les forêts, dans toutes leurs composantes, ainsi que les missions de l’administration forestière. Il a été également l’occasion de faire découvrir le groupe génie rural, en sa qualité d’entreprise de réalisation des différents programmes de reboisement.

Ainsi, en cette matinée du mois d’octobre, le convoi a entamé les 18 kilomètres en montée qui séparent la ville des Roses Blida de la commune de Chréa, perchée à plus de 1.500 mètres d’altitude. À mi-chemin, sur la route nationale numéro 37, nous marquons une première halte au niveau d’une pépinière. D’une superficie d’un hectare, elle est destinée à la protection du cèdre de l’Atlas. À cette occasion, le directeur général du Parc national de Chréa a indiqué aux journalistes que tout est fin prêt pour l’opération nationale de reboisement. «Depuis l’indépendance, entre 120.000 et 150.000 arbres ont été plantés, notamment par des écoliers, dans la réserve naturelle, dont 80% de cèdres de l’Atlas. Cet arbre majestueux et impressionnant est une espèce conifère endémique de la région qui peut vivre plus de 740 ans», a expliqué Ramdane Dahel, affirmant que 30% de la biodiversité du pays est présente dans ce parc, ce qui constitue une «véritable réserve» de biosphère. «Outre le cèdre de l’Atlas, il faut dire que nous sommes en train d’introduire d’autres espèces, telles que le pin maritime et le pin d’Alep. D’autant plus que ce parc, qui chevauche les wilayas de Blida et Médéa, présente d’importantes ressources en eau», a-t-il souligné.

Le cortège poursuit, dans une ambiance bon enfant, son ascension vers le sommet. La vue en contrebas de Blida est époustouflante. Le site est fabuleux à fur et mesure qu’ont monte. Le bus avance lentement, en raison d’une brume matinale et d’une pluie fine qui réduisent la visibilité. «La vigilance est de mise, on ne sait jamais. Un homme averti en vaut deux», lance avec sourire notre sympathique chauffeur.

Le décor nous fait presque croire que nous sommes dans la forêt boréale canadienne. Un contraste assez étonnant lorsqu’on sait qu’à uniquement 60 km de là, soit à Alger, l’été indien joue les prolongations. La deuxième halte de notre aventure se fera au niveau d’une ancienne maison forestière datant de 1912 ! Elle connaît aujourd’hui une opération de rénovation qui nécessite une enveloppe de 2 millions de DA.

Mettant à profit cette opportunité, la conservatrice divisionnaire des forêts de la wilaya de Blida, Dalila Bennani, a souligné que le rôle essentiel de ces maisons forestières est d’être «proche» du riverain et de lui inculquer les «bons» comportements en matière environnementale. Quelques kilomètres plus tard, le cortège marque un arrêt au niveau de la forêt des châtaigniers, où plusieurs marrons étaient étalés au sol, faisant le plaisir des papilles de plus d’un.



« La forêt ? J’y laisserai ma vie ! »



Au cœur de ce massif forestier, nous avons la chance d’échanger avec Hadj Hassan, un riverain exploitant plus d’un hectare. Il nous confie que la forêt, c’est tout simplement toute son existence, et qu’il est prêt à y laisser sa vie.

«Je suis fier de pouvoir fructifier cette terre et je ne peux la quitter pour rien au monde, et ce même si on me faisait la proposition de devenir commandant de bord d’un avion», assure-t-il sans raccourci.

Le temps passe vite. Si vite que nous ne nous rendons même pas compte que nous avions dépassé la mi-journée. Il est 13h30, et la délégation poursuit sa marche, pardon, sa montée en avant ! Objectif, atteindre le versant sud du Parc national de Chréa. Sur notre chemin, nous croisons davantage de cèdres qui atteignent plus de 30 mètres de long. La route devient de plus en plus sinueuse, jusqu'à ce que nous arrivions au village de Chréa. Comme pour saluer notre entrée dans la localité, le ciel a entrevu quelques éclaircis. Les journalistes, y compris votre serviteur, s’inclinent devant la beauté à couper le souffle de ces lieux. Le site est juste incroyable. Muni de son appareil photo, mon ami Bilal profite de cette occasion et multiplie les prises de vue. Les smartphones s’y mettent aussi et immortalisent ces instants magiques. Un cadeau du ciel. On pouvait presque se croire dans une station alpine suisse, se laisse aller carrément un confrère, imité par un autre qui souhaite y passer un séjour.

En effet, plusieurs maisons à colombages et autres chalets nous ont procuré un dépaysement certain. En outre, la présence remarquée de plusieurs détachements de l’Armée nationale populaire, assurant la sécurité des citoyens, est venue accentuer la quiétude de la zone. Au niveau même du sommet, nous sommes agréablement surpris par la présence du P/APC de Chréa, venu nous souhaiter la bienvenue. Sympa tout de même comme geste. Amar Bisekra ne laissera pas passer cette occasion, pour improviser un petit discours. «Nos services sont actifs à longueur d’année. Les agents entretiennent et nettoient la zone, pour préserver l’environnement. Depuis les années 1970, on plante des arbres. Les associations s’impliquent toujours dans ce genre d’action, afin de promouvoir le tourisme et de faire découvrir les traditions de la région. D’ailleurs, des randonnées pédestres sont régulièrement organisées dans le coin», a-t-il affirmé, avant de nous convier à une dégustation de plusieurs mets locaux et, surtout, totalement bio, dont le traditionnel couscous El-Hamama, composé de plus de 90 plantes médicinales, un véritable délice.



Le GGR, partenaire privilégié de la DGF



Après ces délicieux moments, l’heure du départ a sonné, en milieu d’après-midi. Nous entamons la descente progressivement, pour retrouver la terre ! Retour à l’envoyeur, comme dirait l’autre. Et surtout à la dure réalité du brouhaha de la ville. À commencer par Chebli, une commune dans laquelle se trouve le siège du Groupe Génie Rural (GGR), une boîte qui traîne derrière elle 40 ans d’expérience. Sur place, son secrétaire général nous révèle que le GGR est présent aujourd’hui dans plus de 30 wilayas, où il dispose de pas moins de 73 pépinières et 13 filiales. «Nous sommes les partenaires privilégies de la DGF. Je tiens à vous dire qu’une partie de la conceptualisation du programme national de reboisement est élaborée ici», a expliqué Kamel Daief. Rapidement, nous regagnons une pépinière se trouvant à quelques mètres seulement du siège du GGR. Et histoire de boucler cette belle journée par la meilleure des façons, les journalistes sont conviés à planter chacun un arbre, pour contribuer à l’effort national du reboisement. Tout un symbole !

S. K.