Hydrocarbures : Relancer l’activité

Le projet de loi sur les hydrocarbures tend à relancer l’activité dans le secteur par le partenariat avec des capitaux privés, réduisant ainsi l’exposition financière de Sonatrach.

«Compte tenu de l’état préoccupant des lieux sur le ralentissement de l’activité en amont de l’industrie pétrolière nationale, qui a conduit au déclin de nos réserves prouvées et du niveau de notre production, la future loi a pour objectif essentiel de relancer l’activité dans le secteur à travers le partenariat avec des capitaux privés, afin de réduire l’exposition financière de Sonatrach qui supporte seule les risques de l’activité d’exploration», a précisé le même document destiné aux parlementaires. En plus, le projet de loi poursuit plusieurs principales finalités. Il s’agit en l’occurrence de «favoriser le développement et l’exploitation sûre, durable et optimale des ressources en hydrocarbures y compris les non conventionnelles et offshore, satisfaire les besoins en énergie de la collectivité nationale et assurer la sécurité de son approvisionnement à long terme». Il est également question de «promouvoir la préservation et la protection de l’environnement tout en garantissant la sécurité des personnes et des installations». Pour relancer l’activité dans le secteur à travers le partenariat avec des capitaux privés, la démarche consiste à «aménager le cadre institutionnel pour éliminer les lourdeurs du cadre administratif, qui grèvent les coûts de production, et introduire un régime fiscal simplifié et compétitif afin d’inciter la participation des partenaires étrangers». Ainsi, la flexibilité du dispositif proposé permet, en cas de succès, des résultats économiques acceptables aussi bien pour le partenaire étranger que pour l’Entreprise nationale, tout en garantissant des revenus appréciables pour l’Etat, selon le document.



Renforcer la liberté d’action de Sonatrach



Il est également affirmé dans ce cadre que le «recours au partenariat n’est pas une fin en soi». Cependant, ce dernier «permet d’accélérer le processus de relance de l’activité d’exploration et de production afin de renouveler des réserves qui s’épuisent rapidement et d’améliorer le taux de récupération des gisements découverts», selon l’exposé des motifs. Selon le document «la liberté d’action de l’Entreprise nationale n’est pas entravée». Ainsi, Sonatrach continuera à exercer ses activités en amont, soit seule soit en partenariat avec un ou plusieurs partenaires, tout en «modulant sa participation au financement des investissements d’exploration et de développement». «Le partenariat lui permet de renforcer son efficacité et d’optimiser ses actions dans le secteur», a précisé la même source. A l’égard des partenaires étrangers, les rédacteurs du projet de loi indiquent que pour attirer de nouveaux investissements étrangers dans le secteur des hydrocarbures, des «mesures incitatives» ont été introduites dans la future loi, telle que la simplification de toutes les démarches administratives et opérationnelles pour l’exercice des activités pétrolières et la réduction des coûts et des délais qui pourraient entraver le bon fonctionnement de ces activités. Il est question aussi d’assurer un retour sur l’investissement acceptable pour le partenaire étranger et comparable à celui qui pourrait être offert pars des pays concurrents. Toutefois, l’exercice de ces activités pétrolières ne peut être effectué au détriment des aspects relatifs à la santé des personnes, à la sécurité des installations et à la protection de l’environnement, notamment les ressources en eau. C’est pourquoi le projet de loi accorde «une grande importance» au respect des principes qui s’attachent au développement durable et au renforcement du contrôle durant tout le cycle de vie des installations.



Préservation des hydrocarbures : le rôle de l’État réaffirmé



Ce projet de loi réaffirme, par ailleurs, «le rôle de l’Etat dans la préservation des ressources naturelles en hydrocarbures à travers leur exploitation d’une manière optimale. Cela se fera aussi avec les meilleures pratiques et standards internationaux, et dans l’allocation de ces ressources, notamment pour satisfaire les besoins du marché national en gaz naturel et en produits pétroliers». «Une valorisation plus intense des potentialités latentes du secteur des hydrocarbures ne peut que favoriser la poursuite des réformes économiques et le rétablissement des équilibres financiers de l’Algérie grâce à la stabilisation, voire l’amélioration attendue des recettes fiscales pétrolières, a souligné le document. Cependant, le projet de loi ne se limite pas à la maximisation des recettes fiscales. Il se rapporte aussi à la promotion du développement économique et social du pays à travers des dispositions spécifiques. Ces dispositions sont relatives au recours, en priorité, aux biens et services produits en Algérie et à l’utilisation d’une façon privilégiée de la main-d’œuvre nationale dans les activités pétrolières et ce, à travers des actions de recrutement et de formation de jeunes diplômés, a expliqué le même exposé. Pour rappel, le projet de loi sur les hydrocarbures a été adopté dimanche (13 octobre) par le Conseil des ministres. Ce même projet de loi a été transmis dimanche dernier à la Commission des affaires économiques, de développement, d’industrie et du commerce de l’Assemblée populaire nationale.



238 articles pour régir le secteur



Le projet de loi est composé de 238 articles déterminant le régime juridique, le cadre institutionnel, le régime fiscal applicable aux activités en amont, ainsi que les droits et obligations des personnes exerçant les activités d’hydrocarbures. Adopté dimanche, 13 octobre dernier, par le Conseil des ministres, le projet de loi stipule notamment dans ses articles qu’il était impératif que «l’ensemble des moyens soit mis en œuvre en vue d’une conservation des gisements et d’une récupération économique optimales des hydrocarbures, en veillant à limiter le taux d’épuisement de ces ressources, le tout dans le respect des règles de protection de l’environnement». Les activités d’hydrocarbures sont conduites en appliquant «les meilleures techniques et pratiques internationales afin de prévenir, réduire, et gérer les risques y associés», stipule encore l’article 6 du projet de loi, qui précise que «les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures sont fixées par voie réglementaire». Ainsi, «nul ne peut entreprendre des activités d’hydrocarbures s’il ne possède pas les capacités techniques et/ou financières nécessaires pour les mener à bien, et s’il n’a pas été préalablement autorisé conformément aux dispositions de la présente loi», exige le même texte. Dans son chapitre relatif «Aux principes», il est indiqué que les dispositions du projet de loi s’appliquent «aux activités d’hydrocarbures conduites sur le territoire terrestre et dans les espaces maritimes sur lesquels l’Etat exerce sa souveraineté ou ses droits souverains». Par ailleurs, dans son article 5, le projet de loi décrète que «conformément aux dispositions de l’article l8 de la Constitution, les hydrocarbures découverts ou non découverts situés dans le sol et le sous-sol du territoire terrestre et des espaces maritimes, sur lesquels l’Etat exerce sa souveraineté ou ses droits souverains, sont la propriété de la collectivité nationale». L’Etat en assure ainsi la gestion dans «une perspective de développement durable et la valorisation dans les conditions prévues par le projet de loi», lit-on encore. En outre, le projet de loi affirme que l’exercice des activités d’hydrocarbures constituait un «acte de commerce»: «Toute personne peut exercer une ou plusieurs de ces activités, sous réserve du respect des dispositions du projet de loi, ainsi que de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, par le biais d’une entité de droit algérien, d’une succursale d’une société étrangère, ou en s’organisant sous autre forme lui permettant d’être considérée comme un sujet fiscal en Algérie», mentionne l’article 9 du projet de loi.



L’État peut autoriser l’occupation des terrains à la réalisation des activités



Le texte en question affirme que l’exercice des activités d’hydrocarbures impose le respect des obligations relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à l’hygiène et à la salubrité publique, aux caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, à la protection des ressources biologiques, à la protection de l’environnement, de sécurité industrielle et d’utilisation de produits chimiques à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et de l’énergie, à la protection des ressources aquifères et à la protection du patrimoine archéologique. Il est d’autre part stipulé que l’importation et la commercialisation des hydrocarbures et des produits pétroliers sur le territoire national sont exercées dans le respect de la future loi. «Les sujétions décidées par l’Etat en application de projet de loi donnent lieu à une compensation, à sa charge, dont les conditions et les modalités d’octroi sont définies par voie réglementaire», note le texte. Dans son chapitre intitulé «l’Occupation des terrains», il est indiqué que l’Entreprise nationale, les parties contractantes, le concessionnaire et le prospecteur peuvent occuper les terrains nécessaires à l’exercice de leurs activités respectives et peuvent procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructures nécessaires à ces activités. «L’Etat peut autoriser, tant sur les dépendances de son domaine public ou de son domaine privé, que sur les propriétés privées, l’occupation des terrains à la réalisation de ces activités, en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application». Il est également stipulé dans le projet de loi que «l’Entreprise nationale, au titre de la concession amont, les parties contractantes et le prospecteur ne peuvent s’opposer à l’installation de canalisations, de câbles ou de toute autre infrastructures dans un périmètre, ou à l’exercice de toute autre activité quelle que soit sa nature, à condition qu’une telle installation ou activité soit techniquement possible et n’entrave pas la conduite des opérations amont». «L’Entreprise nationale, les parties contractantes, le concessionnaire et le prospecteur peuvent réaliser les ouvrages nécessaires à leurs activités et bénéficier des droits et avantages aux conditions et formes prévues par la législation en vigueur», selon l’article 15 du projet de loi. S’agissant du régime des données, il est mentionné que «les données sont la propriété exclusive de l’Etat». Concernant les titres miniers, il est stipulé, par le même texte de loi, qu’«ils appartiennent à l’Etat». Ces titres sont délivrés «exclusivement» à l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) par décret présidentiel. «Les titres miniers délivrés ne confèrent pas de droit de propriété sur le sol ou le sous-sol», selon le même texte de loi. L’attribution d’une concession amont ou la conclusion d’un contrat d’hydrocarbures est subordonnée à l’obtention par ALNAFT d’un titre minier. Les conditions et les modalités de délivrance des titres miniers sont fixées par voie réglementaire, a précisé la même source.