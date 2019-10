Exposition algérienne au Niger : Départ d’une caravane de produits nationaux

Une caravane de produits algériens prendra, aujourd’hui, la route au départ d'Alger à destination de Niamey, capitale du Niger, où se déroulera une exposition spécifique algérienne, début novembre, a indiqué hier le ministère du Commerce dans un communiqué.

La caravane transportant des produits algériens destinés à participer à cette exposition prendra la route au départ du siège de la Société des foires et expositions (Safex). Prévue du 6 au 12 novembre, l'exposition spécifique des produits algériens regroupera des producteurs nationaux activant dans divers secteurs d'activité, précise la même source. Cet événement «sera une opportunité, pour les opérateurs algériens, de nouer des relations de partenariat avec leurs homologues nigériens, et de faire connaître le produit algérien auprès des consommateurs nigériens», explique le communiqué. La surface dédiée aux produits nationaux sera de 900 m² et la caravane sera composée de 5 camions du groupe public Logistrans, transportant les produits de 24 exposants nationaux.

À noter que cette opération s’inscrit dans la dynamique de relance et de promotion des exportations hors hydrocarbures et la nouvelle politique de positionnement de l'Algérie aux manifestations économiques à l'étranger.