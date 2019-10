Établissements spécialisés : Concours de recrutement de 1.722 enseignants

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a affirmé, lundi à Tébessa, que l’opération de dépôt de dossiers des candidats pour le concours national de recrutement de 1.722 enseignants des paliers primaire et moyen dans les établissements spécialisés de son département débutera, «au cours de cette semaine». «Tous les préparatifs administratifs et financiers en perspective de ce concours ont été parachevés de concert avec la Direction générale de la Fonction publique et le ministère des Finances», a assuré la ministre, lors de l’inspection de l’école des enfants malentendants de la commune de Bekkaria. L’annonce de la date sera faite dans deux quotidiens nationaux et sur le site électronique du ministère, a indiqué la ministre, qui a estimé que cette «importante» opération de recrutement permettra d’augmenter le taux de prise en charge nécessaire des enfants aux besoins spécifiques scolarisés qu’ils ne trouvent pas dans les établissements scolaires ordinaires. Durant sa visite dans la même école, Mme Eddalia a considéré que les aides accordées aux enfants à besoins spécifiques doivent inclure, outre les cartables et les fournitures scolaires, des manuels et des dictionnaires adaptés à leurs besoins, pour une prise en charge qui favorisera leur insertion sociale. La ministre a également réitéré son appel aux opérateurs privés pour investir dans la création d’établissements spécialisés pour les catégories aux besoins spécifiques, y compris les malvoyants contraints de se déplacer vers d’autres wilayas. Dans le même établissement, la ministre a présidé la distribution des arrêtés pour les locaux à usage professionnel au profit de 4 bénéficiaires de projets financés par l’ANGEM, ainsi que 6 fauteuils roulants électriques et des tricycles pour les handicapés moteurs. Elle a inspecté en outre le foyer pour personnes âgées du chef-lieu de wilaya, où 3 bénéficiaires ont bénéficié d’une Omra. Mme Eddalia a également instruit les services concernés, en vue d’accorder des crédits et une aide pour l’obtention de locaux aux personnes âgées qui suivent des formations d’apprentissage.

La ministre a terminé sa visite en donnant, devant le siège de la wilaya, le coup de départ pour une caravane de solidarité en direction de la mechta Serardjia, dans la commune de Boulhaf-Dir, et en se rendant à l’établissement des enfants assistés.