Economie verte : Le rôle de la femme et des jeunes, souligné

La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a pris part, hier à Dubaï (Émirats arabes unis), à la 5e session sur le rôle de la femme, des jeunes et de l'école dans la cristallisation de l'approche de l'économie verte, organisée dans le cadre du sommet mondial de l'économie verte 2019, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors des travaux de cette session, Mme Zerouati a affirmé que «l'économie verte doit prendre en considération la protection des écosystèmes et le développement des secteurs verts innovants et à haute valeur ajoutée, qui contribueront au renforcement de l'esprit d'initiative et à la création de postes d'emploi, notamment au profit des jeunes et des femmes, outre le renforcement du développement durable». La ministre a mis en avant les efforts consentis par le secteur, en vue de développer une culture environnementale au sein de l'école, notamment à travers la convention signée avec le ministère de l'Éducation, pour doter 2.500 écoles d'équipements utilisés pour le tri sélectif, en vue d'inculquer aux enfants la manière d'accéder au nouveau modèle de l'économie verte et d’ouvrir des ateliers de création aux enfants. Lors des travaux de ce sommet, Mme Zerouati a été distinguée par l'Organisation mondiale de l'économie verte, en reconnaissance des efforts consentis par l'Algérie en vue de promouvoir l'économie verte, reposant sur la création de richesse et d'emploi, dans le cadre du développement des métiers verts. En marge de ce sommet, la ministre a visité une exposition sur les techniques des eaux, de l'énergie et de l'environnement «WETEX-2019», qui se veut une plateforme servant à exposer les techniques innovantes dans le domaine des énergies propres et renouvelables, de l'environnement et des solutions vertes. Mme Zerouati avait affirmé, dimanche à Dubaï, que l'économie verte était un pilier essentiel pour le développement devant contribuer à la diversification de l'économie et à la création d'emploi.