Conjoncture : Hydrocarbures ou la logique économique

«En jetant un regard rétrospectif sur l’évolution du cadre institutionnel et réglementaire de ce secteur, et de ses implications, nous constaterons qu’il a toujours été au cœur des enjeux stratégiques et historiques de l’Algérie». Cette conclusion tirée d’une contribution de l’expert Mustapha Mékidèche, parue dans Confluences Méditerranée, en 2009, sous l’intitulé «Le secteur des hydrocarbures en Algérie : Piège structurel ou opportunité encore ouverte pour une croissance durable ?», justifie, en partie, la sensibilité et les susceptibilités qui entourent la réforme de la loi sur les hydrocarbures. Aussi, la polémique soulevée autour de l’actuel projet de loi n’est pas inédite puisque les différents aménagements avaient généré les mêmes réactions de part et d’autre. Nous retenons de la loi n°05-07 du 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures, que le projet avait été longtemps bloqué du fait d’oppositions et de moult contestations. En fait, la mobilisation reste une caractéristique qui marquera le processus de réforme du cadre juridique des hydrocarbures depuis 2005 à travers les amendements intervenus en 2006, 2013, 2014 et 2015. Mais au-delà de toute cette controverse, des experts tiennent à rappeler que l’économie nationale reste adossée actuellement aux seules hydrocarbures, et que la rente pétrolière qui finance le fonctionnement de l’Etat se réduit drastiquement au moment où les besoins en investissements dans l’industrie pétrolière se font pressants, mais aussi, exigeants. Aujourd’hui, dans un contexte de concurrence internationale, il est question de mettre en confiance les investisseurs étrangers qui détiennent les technologies dans un secteur aussi complexe que stratégique, d’optimiser la rentabilité et les réserves en hydrocarbures, gaz et pétrole. Cette réforme obéit aussi à d’autres considérations qui ont trait à la volatilité des cours du pétrole et l'augmentation constante de la demande intérieure en énergie. Il s’agit d’adapter les textes au contexte international et aux exigences qui accompagnent l’évolution des marchés énergétiques à l’échelle mondiale. Par conséquent, le projet de loi sur les hydrocarbures répond justement à ces orientations, en ce sens qu’il plaide pour des conditions profitables aux investissements étrangers, une couverture optimale des besoins énergétiques de l’Algérie à long terme, en plus de stimuler la valorisation du potentiel des gisements que renferme le secteur. Le département de l’Energie justifie cette nécessité d’élaborer une nouvelle loi plutôt que de procéder à un simple amendement de la loi de 2005 par le fait que cette dernière et «en raison de facteurs endogènes et exogènes qui ont limité l’attractivité de notre domaine minier, n’a pas produit les effets escomptés bien qu’amendée quatre fois». Preuve en est, «le bilan est loin de répondre aux objectifs visés par la réforme qu’elle a introduite». Une démarche jugée incontournable d’autant plus qu’ «Avec une consommation nationale qui double presque toutes les quinze années, passant de 33 millions de TEP en 2002 à 60 millions de TEP en 2017, un déséquilibre structurel entre l’offre et la demande du marché national est inévitable à l’horizon 2030». Des assurances toutefois, car «le potentiel du pays en réserves d’hydrocarbures, conventionnels et non conventionnels, demeure très important», à condition d’intéresser le partenaire étranger. Le constat est que «Malgré ce potentiel, les compagnies étrangères ont affiché un faible intérêt pour le domaine minier national, à en juger par les résultats modestes des quatre appels d’offres organisés sous l’égide de la loi n°05-07 en vigueur». Les motifs sont les suivants : «Une fiscalité peu incitative et complexe ; un cadre législatif et réglementaire instable ; un cadre contractuel peu flexible et inadapté aux standards internationaux ; un cadre administratif et institutionnel rigide et lent». Par conséquent, «une refonte du régime juridique, contractuel et fiscal actuel n’est plus un choix, mais une nécessité pour s’adapter au nouvel ordre énergétique mondial caractérisé par une offre abondante, une baisse des prix et une introduction progressive des énergies renouvelables dans le mix énergétique des pays», justifient les responsables du département de l’énergie. Une refonte à «caractère urgent» qui aura pour objectif de motiver l’attractivité du domaine minier national, dans un contexte marqué par «un faible niveau des prix du pétrole et par une concurrence accrue entre les pays producteurs pour attirer de nouveaux investisseurs». Des principes directeurs véhiculant le projet de loi, on retient «la clarification et la distinction nette des rôles respectifs du ministre en charge des hydrocarbures et des agences de régulation ALNAFT et ARH, le renforcement du rôle de l’entreprise nationale SONATRACH en tant qu’acteur économique national au service du développement du pays, le maintien de la règle 51/49 et la diversification des formes contractuelles dans les activités Amont, la réaffirmation du monopole de l’entreprise nationale sur l’activité de transport par canalisation avec priorité pour l’approvisionnement du marché national». A l’évidence, c’est la logique économique qui a guidé et dicté l’élaboration de cette nouvelle loi dans un contexte où les déséquilibres financiers du pays s’accentuent et où les perspectives de l’économie sont plutôt préoccupantes. Le dernier rapport de suivi de la situation économique de l’Algérie, de la Banque mondiale, confirme qu’«Il y a vraiment de quoi s’inquiéter sur les perspectives de l’économie nationale qui traverse une crise sans précédent».

D. Akila