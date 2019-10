Commerce extérieur : « Accélérer l’accession de l’Algérie à l’OMC »

Les guerres commerciales, accords multilatéraux et diversification des échanges ont constitué le thème de la conférence présentée, hier, par les experts, Dr Craig Van Grasstek, Mouloud Hedir et Nadhir Laggoune aux «Matinales du réseau CARE». Intervenant à cette occasion, Mouloud Hedir a souligné que «les investissements directs étrangers (IDE) sont un réservoir de plus de 50 milliards de dollars que l’Algérie est en train de perdre».

Il dira dans ce sens, «les restrictions aux IDE s'analysent comme des primes à l'importation», regrettant le fait que les IDE constituent un moyen important pour la création de richesse et des postes d’emplois, mais le nombre de ces dernières demeurent toujours faibles. Evoquant à cet effet, les insuffisances de régime de commerce extérieur, il a indiqué qu’elles sont d'abord des insuffisances de l'organisation interne de notre économie». Il dira que pour faire face à la concurrence externe, dans une économie ouverte, il faut en premier lieu la performance de notre système de régulation dans son ensemble. En réponse à une question relative au système de subvention, l’expert a estimé que celui-ci constitue l’un des éléments clés qui freine notre adhésion à l’OMC, tout en précisant que «les subventions sont une question de débat d’urgence». Il a ajouté qu’il faut aller vers des subventions ciblées. En ce qui concerne les négociations avec l’OMC, il a relevé qu’elles sont globalement techniques. Pour, par ailleurs, ramener le bateau à bon port, M. Hedir a insisté sur la nécessité de restaurer de la conscience, aller vers un consensus national pour définir le modèle économique sur lequel nous allons construire notre nation. De son côté, Nadhir Laggoune a mis en exergue le rôle de l’entreprise commerce extérieur, indiquant qu’il est nécessaire de consulter les entreprises dans chaque secteur au préalable, encourager l’émergence de champions nationaux et faciliter l’accès aux outils de lutte contre la concurrence déloyale, mise en place d’un environnement favorable au développement du secteur privé. Pour s’intégrer davantage dans les chaînes de valeur mondiales, il a indiqué qu’il est primordiale de sortir de l’économie des produits non raffinés, exploiter les avantages comparatifs de l’Algérie.



Changer le paradigme économique algérien



Pour sa part, le Dr Craig Van Grasstek, en tant que expert reconnu des politiques d’échanges extérieurs et du système commercial multilatéral, a tenté de répondre à certaines questions liées à l’adhésion des pays à l’Organisation mondiale de commerce (OMC). Il a estimé que l’accès à l’OMC ce n’est pas une histoire de balance de paiements ou de tarification de la production locale et des produits importés, mais en effet c’est un appareillage qui doit être mis en place pour en particulier créer des conditions idoines d’investissements nationaux et internationaux, encourageant les échanges commerciaux. S’agissant de processus d’intégration, il a indiqué que celui-ci est très long, mais très bénéfique notamment pour l’Algérie. Il dira dans ce sens qu’il est important à l’Algérie d’exploiter rationnellement et pertinemment l’expérience des nationaux qui ont accédé récemment aux dites organisation (Seychelles, Bahamas, Liberia). L’expert a estimé à cet effet qu’il est important à l’Algérie d’accélérer son accession à l’OMC, au vu du temps passé et surtout au vu que cette conjecture est particulièrement propice que ce soit, sur le plan économique ou politique en termes de décisions majeures pour changer le paradigme économique algérien.

Makhlouf Ait Ziane