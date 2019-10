Finances : Examen du projet de refonte du système fiscal

«Le gouvernement examinera, dans deux semaines, un projet de refonte du système fiscal», annonce le ministre des Finances. Objectif : augmenter les recettes fiscales ordinaires dans un climat marqué par les fluctuations de la fiscalité pétrolière et la détérioration du marché pétrolier.

Cette démarche, explique Mohamed Loukal, œuvre à la réhabilitation de l’impôt, dont le montant de ces taxes non collectées s'élève actuellement à 4.582 milliards DA. A propos de la réduction de l'impôt sur le revenu global pour les retraités dont le nombre dépasse 2 millions, le ministre a indiqué que cette réduction était possible, pourvu que les recettes du budget ne soient pas touchées. Et afin de réduire le déficit budgétaire, le gouvernement, explique le premier Argentier du pays, indique que la politique de subvention gouvernementale, est en cours de révision par le gouvernement qui songe revoir les subventions indirectes en matière de consommation de gaz, d'électricité, d'eau et de carburant qui coûte à l'Etat quelque 1.800 milliards de dinars par an, à ajouter à plus de 1.700 milliards de DA de subventions directes. Sur le déficit structurel de la Caisse nationale des retraites, M. Loukal précise qu’il «n'est pas dû à l'âge de retraite mais au taux de contribution à la CNR». Sur l’éventuelle dévaluation du dinar, le ministre, rassurant, assure que la monnaie nationale «ne reculera pas» mais regagnera son équilibre systématiquement face aux autres devises, suivant les cours de changes sur le marché.



Importation de véhicules de moins de trois ans : le diesel indésirable



D’autre part, M. Loukal souligne que l'importation des véhicules touristiques de moins de trois ans par les citoyens et à leurs propres frais, conformément au projet de loi de finances (PLF-2020) «ne profitera pas au marché noir des devises». M. Loukal a précisé que «l'importation de ces véhicules n'alimentera pas le marché noir des devises détenu par les plus gros vendeurs et acheteurs traditionnels». Des mesures à prendre ? «Pour maîtriser cet espace, nous devons maîtriser la surfacturation de l'importation et l'évasion fiscale», répond le ministre, ajoutant que «l'Etat veille à ce que l'importation des véhicules de moins de trois ans s'effectue dans une totale transparence, d'où son refus d'autoriser les concessionnaires automobiles agréés à assurer ce type d'importation». Dans la même optique, M. Loukal précise que «le gouvernement ne veut pas que le marché algérien soit inondé par des véhicules fonctionnant au diesel en cas d'autorisation de leur importation». Quant à la proposition des députés relative à l'augmentation à 5 ans de l'âge des véhicules importés au lieu de 3 ans, il a fait savoir que le but était d'alimenter le marché en voitures de longue validité et non l'inverse. Sur un autre registre, M. Loukal a expliqué que l'ouverture de bureaux de changes en Algérie serait une démarche infructueuse, vu leur faible rendement en raison du manque d'activités touristiques en Algérie, ces bureaux ne pouvant pas de ce fait drainer les devises circulant sur le marché parallèle.

