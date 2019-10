Jeux mondiaux militaires : Judo par équipes : l’Algérie éliminée en 8e de finale

La sélection algérienne de judo militaire a été éliminée en 8es de finale de l'épreuve par équipes des 7es Jeux mondiaux militaires à Wuhan (Chine), après avoir perdu face au Belarus (3-0), mardi. Mohamed Ghrici (-63 kg) a perdu devant Dzmitry Minkou et Youcef Nouari (-73 kg) a été dominé par Vadzim Shoka. Le 3e combat a permis à Yunus Bekmurazaev de gagner par forfait. L'équipe algérienne était exemptée des 16es de finale, de même que son adversaire du jour. Il est à rappeler que le judo militaire algérien était représenté en individuel par six athlètes dont le meilleur résultat a été réalisé par Rédha Lamri (-90 kg), Lyes Bouyacoub (-100 kg) et Mohamed El Mehdi Lili (+100 kg) qui ont atteint les repêchages.