Basket-ball : Championnat arabe des clubs : Défaite du NB Staouéli face au Ahly Tripoli (76-93)

Le NB Staouéli, s'est incliné face à son homologue libyen d'Ahly Tripoli sur le score de 76 à 93, en match comptant pour la 1re journée du groupe 2 du Championnat arabe des clubs messieurs, disputé lundi à la salle Fath-Allah-Al- Bouazaoui de Salé (Maroc). Le deuxième match du groupe 2 opposera les Marocains de l'AS Salé (organisateur) au représentant palestinien d'Al-Buraig Service à 19h30, alors que les Koweitiens du Club d'Al-Koweit sont exemptés de la première journée. Le représentant algérien devait jouer son deuxième match hier (15h00) face au club palestinien d'Al-Buraig, avant de profiter de deux journées de repos (mercredi et jeudi).

Les protégés de Yacin Ait-Kaci disputeront leur troisième rencontre face au club organisateur l'AS Salé, vendredi (19h00) avant de conclure la phase de poules face au Club du Koweït, dimanche (15h00).

Le groupe 1 regroupe Al Ittihad d'Alexandrie (Egypte), Monastir (Tunisie), FAR (Maroc) et Al-Almani (Soudan), tandis que le groupe 3 est composé du Club de Beyrouth (Liban), Al Ahly Sedab (Oman), El Jazira (Egypte), Al Rifaa (Bahreïn) et Al Rayyane (Qatar). Les deux premiers de chaque groupe (1, 2, 3) ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifieront aux quarts de finale, prévus le 29 octobre.