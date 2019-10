Convention entre trois fédérations et le complexe sportif Mohamed-Boudiaf : Partenariat gagnant-gagnant

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, a procédé, hier, au siège du ministère, à la signature d’une convention entre le complexe sportif Mohamed-Boudiaf et trois fédérations, à savoir celles de natation, d’athlétisme et d’escrime.

Cette convention permettra à ces fédérations d’exploiter les infrastructures mises en place, et souffrant le manque de rentabilité. Pour la natation, la piscine semi-olympique de Kouba sera à la disposition de la Fédération pour installer son équipement et préparer ses compétitions et stages. La Fédération d’athlétisme bénéficiera des services du stade d’athlétisme Sato au complexe sportif Mohamed-Boudiaf, alors qu’une salle du centre féminin de Ben Aknoun sera exploitée par la Fédération d’escrime.

Le ministre a précisé dans son allocution d’ouverture que les meilleurs clients des offices de sports et des complexes sportifs sont les fédérations. Il a, par ailleurs, souligné que cette convention sera bénéfique pour toutes les parties, du moment que les fédérations souffrent le manque d’équipements et que les offices souffrent le manque de rentabilité. Raouf Salim Bernaoui a annoncé que l’athlétisme, la natation et l’haltérophilie ont historiquement honoré l’Algérie dans les arènes internationales. L’interlocuteur a appelé à se serrer les coudes pour faire de ces disciplines une réussite au plan régional et continental. Il a également déclaré que les autres fédérations bénéficieront bientôt de complexes spécialisés afin de s’entraîner et de préparer les compétitions dans les meilleures conditions. « L’Algérie possède une grande variété d’infrastructures sportives, nous devons juste trouver les moyens adéquats pour offrir aux sportifs les meilleures conditions de concentration, de sérénité et de récupération. Un athlète non concentré ne rentre pas dans son sujet », a-t-il fait savoir.

Pour sa part, Mohamed Hakim Boughadou, président de la Fédération algérienne de natation, a salué cette initiative qu’il qualifie d’«historique», du fait qu’elle sera bénéfique à tous les nageurs pour travailler dans de bonnes conditions. «Avoir une infrastructure propre à la fédération est un rêve qui se réalise, c’est une première historique pour la natation nationale. Nous allons, d’une part, pouvoir développer nos stratégies convenablement, d’autre part, nous allons relancer des disciplines de la natation, en réticence aujourd’hui, telles que le waterpolo et la natation artistique. Nous avons toute latitude de gérer les créneaux de la natation et les équipes nationales, nous allons aussi organiser des séances pour relancer l’académie natatoire des jeunes talents et pourquoi pas les masters, du moment que nous avons autour de la piscine toute une cité où

l’on peut puiser pour détecter des potentiels juvéniles », a déclaré le président de la Fédération à l’issue de la signature de la convention.

Kader Bentounès