Ligue 1 (8e journée) - MCA – NAHD : un derby qui promet

La Ligue I reprend ses droits, après deux semaines de trêve FIFA. Les clubs de l’élite ont rendez-vous, cet après-midi, avec la huitième journée du championnat. Au menu de cette manche, qui pourrait bel et bien provoquer un sacrée bouleversement dans la hiérarchie, un derby de la capital et de belles affiches.

Au temple du football national, dont la pelouse laisse à désirer, l’expérimentée formation du Mouloudia d’Alger sera l’hôte de la jeune équipe du Nasr Hussein Dey, qui flirte avec la zone de turbulence depuis l’entame de la saison. Affichant une grande volonté de jouer le premier rôle dans ce championnat, les poulains du technicien français, Bernard Casoni, qui faut-il le souligner ont le vent en poupe, veulent absolument les trois points de cette rencontre pour conforter leur position de co-leader et préserver par la même leur invincibilité. «Ça ne sera certainement pas une mission de tout repos. Même si le NAHD n’a pas eu une bonne entame de championnat, ça reste une équipe difficile à jouer, qui renferme de talentueux joueurs. Cela dit, nous aussi on a des arguments à faire valoir. Nous comptons remporter le derby pour garder la tête du classement», a déclaré l’attaquant du doyen, Derrardja. Toutefois, les joueurs du Nasria appréhendent cette rencontre, malgré une volonté afficher de vaincre. «Bien évidemment nous allons nous présenter en conquérants face au MCA. Nous voulons les trois points aussi pour nous relancer dans le championnat. Ça reste un derby, en dépit de la position des deux équipes au classement. Ce match se jouera sur des détails. Tout est donc possible. Nous devons rester concentrés tout au long de la partie et appliquer à la lettre les consignes du coach», a indiqué le meilleur buteur de la Ligue Une du moment, Zerdoum.



Le Chabab en appel à Sidi Bel-Abbès



Par ailleurs, l’autre co-leader, en l’occurrence CR Belouizdad, sera en appel à Sidi Bel Abbes. Malgrés quelque absences, dont Djerrar, Gasmi ou encore Belahouel, les camarades de Sayoud, dans une forme olympique, veulent maintenir la cadence face un adversaire pas très à l’aise sur son terrain. «Nous allons essayer d’aligner le meilleur onze possible, pour tenter de revenir un bon résultat de Sidi Bel Abbes. Certes, ça ne sera pas un match facile, mais j’ai ma petite idée sur l’adversaire», a déclaré le coach du Chabab Amrani avant le déplacement de son équipe à Bel Abbes. Même son de cloche chez l’adversaire. « Vous voulons battre le CRB et confirmer nos deux victoires acquises à l’extérieur. L’équipe est sur une bonne lancée. Il faut en profiter pour enchaîner les bons résultats. Toutefois, il faut se méfier de l’équipe du Chabab, qui reste invaincue». De leur côtés, les poursuivants restent à l’affut. La JS Saoura, meilleure défense du championnat, accueille le nouveau promu, NC Magra. Pour venir à bout d’un adversaire accrocheur, capable du meilleur comme du pire, les camarades de Zaidi, devront se montrer plus tranchant en attaque. La formation phare de Bechar n’a inscrit que quatre buts en six journées. «On doit gagner pour rester en course. Malgré les difficultés, l’équipe reste dans une position idéale au classement. Il faut maintenir le cap. On ne peut pas se permettre de laisse filer des points à domicile», a souligné le capitaine de l’équipe Yahia Cherif. Les joueurs de Khezzar ne comptent pas non plus se déplacer à Bechar dans la peau de la victime expiatoire. «Nous avons préparé cette confrontation comme il se doit. Nous irons à Bechar pour réaliser un bon résultat. Nous en avons les moyens», a révélé le coach du NCM, visiblement confiant.



Le choc CSC-JSK, à suivre de près



Dans le choc des extrêmes, le MC Oran, dans une courbe plutôt ascendante malgré les difficultés administratives et financières, reçoit le Paradou AC, lanterne rouge du championnat, en dépit du bon football qu’elle propose. En plein confiance, les Hamraouas tenteront de profiter de la situation de la formation de la capitale qui a visiblement du mal à retrouver ses marques et ses automatismes après le départ de plusieurs éléments clés durant l’intersaison. «Ce n’est pas le PAC de la saison dernière. Ils ont perdu beaucoup de joueurs importants. Ils ne parviennent toujours pas à redresser la barre. Cependant, nous devons rester vigilants et prendre très au sérieux cette rencontre», a mentionné le milieu du terrain du Mouloudia, Guertelli. Par ailleurs, le technicien portugais Châlo voudrait que son équipe soit plus efficace devant le but pour tenter de remporter cette partie. «L’équipe joue bien, mais ne parvient pas à concrétiser. On s’améliore d’une journée à une autre. Les jeunes commencent à s’adapter. Toutefois, il va falloir être plus tranchant».

Par ailleurs, la JSK, pas très rassurante ses dernières journées, aura un véritable défi à relever à Constantine, face à une équipe convalescente du CSC, qui veut absolument redresser la barre. «Nous ne pouvons pas nous permettre un autre revers. Si on veut jouer les premiers rôles, il va falloir être plus solide et faire ses preuves à l’extérieur. Je veux des guerriers à Constantine.

Les joueurs doivent montrer plus d’envie», a déclaré le coach de la JSK Velud. Pour leur part, les Sanafirs sont conscients de l’enjeu de cette confrontation. «L’équipe traverse une mauvaise période. Une autre défaite face à la JSK pourrait plonger le club dans la crise. Les joueurs en sont conscients. On doit tout faire pour garder les trois points de cette rencontre», a souligné le portier Limane. Par ailleurs, dans le bas du tableau, l’USM Alger, qui vit une situation pour le moins critique, reçoit le Chabab Ahly de Bordj Bou Arreridj, très en verve en ce moment. Même si la préparation de cette rencontre a été perturbée par la grève des joueurs, les Rouge et Noir sont déterminés à se surpasser pour arracher la victoire. D’autant plus que le public, qui sera certainement nombreux compte faire de ce rendez-vous une occasion pour exprimer son mécontentement par rapport à la crise que traverse son club. A suivre aussi la rencontre entre l’ESS et l’ASO. Deux équipes en quête de points pour quitter la zone de danger.

Redha M.



Programme de la journée :

- ASAM – USB (15h00)

- CSC – JSK (18h45)

- USMBA – CRB (18h00)

- MCA –NAHD (17h00)

- USMA – CABBA (17h00)

- JSS – NCM (19h00)

- ESS – ASO (18h00)

- MCO - PAC (18h00)