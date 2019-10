Sommet Russie - Afrique : M. Bensalah demain à Sotchi

Le chef de l’État, Abdelkader Bensalah, prendra part au premier sommet Russie-Afrique, prévu les 23 et 24 octobre à Sotchi (Fédération de Russie), a indiqué hier un communiqué de la présidence de la République. Plus de quarante chefs d’État et de gouvernements devront prendre part aux travaux de ce sommet consacré à «l’évaluation globale des relations et l’examen des voies et moyens et des perspectives de partenariat, outre l’activation des mécanismes de coopération dans les divers domaines entre les pays africains et ce partenaire important avec qui l’Algérie entretient des relations historiques, solides et stratégiques», a précisé la même source. Deux importants évènements seront au menu des travaux du sommet, à savoir le forum économique, prévu le 23 octobre, ainsi que le sommet des chefs d’État et de gouvernement qui se tiendra le 24 octobre et sera sanctionnée par l’adoption d’une déclaration finale, a ajouté le communiqué. Le chef de l’État sera à la tête d’une importante délégation composée du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, du ministre des Finances, Mohamed Loukal, et du ministre de l’Énergie, Mohamed Arkab. Le chef de l’État se rendra ensuite, avec le chef de la diplomatie algérienne, à Bako (capitale d’Azerbaïdjan), pour participer au 18e sommet des Pays Non- Alignés, placé sous le slogan «Préserver les principes de Bandung pour parvenir à des solutions consensuelles et adéquates pour relever les grands défis mondiaux».

Nombre de questions seront abordées au 18e sommet de Bako, à l’instar de la sécurité et de la paix internationales, notamment la cause palestinienne, outre la lutte antiterroriste, le désarmement, l’immigration, la coopération Sud-Sud, les changements climatiques et le développement durable, et ce dans un contexte international sensible où le mouvement des pays non-alignés aspire à raffermir ses rangs et unifier ses positions concernant ces questions, afin d’effectuer un rôle plus efficace dans les forums internationaux. Le chef de l’État aura, lors de ces deux sommets, une série de rencontres bilatérales avec ses homologues des pays participants, a conclu le communiqué de la présidence.