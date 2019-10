Droit du peuple sahraoui à l’autodétermination : « Le soutien de l’Algérie est clair et sans équivoque »

La position de l'Algérie de soutien à la cause sahraouie et au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination est «claire et sans équivoque», a affirmé hier le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi. Interrogé sur les récentes déclarations de Amar Saâdani concernant la question du Sahara occidental, il a qualifié celles-ci d’ «insignifiantes» tant elles n’engagent que leur auteur. Il a aussi certifié d’une manière solennelle du soutien indéfectible de l’Algérie au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, précisant que « la question sahraouie, dont la légitimité est reconnue par plusieurs pays, est inscrite à l'ordre du jour de l'ONU». Le ministre a salué à l'occasion «le haut sens de responsabilité avec lequel l'ONU traite la question du Sahara occidental, affirmant que « le règlement de cette question passe impérativement par un référendum d'autodétermination qui permettra au peuple sahraoui de décider de son avenir conformément aux chartes et lois internationales adoptées par l'ONU».

K. A.