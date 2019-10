Listes électorales : 5.474 nouveaux inscrits à Constantine

Le coordinateur de la délégation de Constantine de l’autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Kaouane, a annoncé que « 5.474 personnes ont été inscrites sur le fichier électoral entre les12 et 17 octobre, période correspondant à l’opération de révision des listes, ce qui porte le corps électoral à 608.676 inscrits».Qualifiant le bilan de «positif», le responsable, qui s’exprimait à la radio locale, a indiqué que 2.900 des nouveaux inscrits, soit 53 %, sont des citoyens ayant changé leur commune de résidence .

Revenant sur la session de formation au profit des délégués de wilaya, tenue au siège de l’ANIE en fin de semaine, M. Kaouane a déclaré : « Durant la première journée, nous avons assisté à la présentation des nouvelles dispositions régissant les élections, principalement en ce qui a trait à la gestion financière et administrative de l’opération et les prérogatives des délégations et leurs relations avec les autorités locales afin d’assurer la coordination entre les acteurs impliqués dans la prochaine échéance présidentielle. La seconde journée a été consacrée à des ateliers centrés sur le déroulement des élections, de l’inscription sur les listes au dépouillement des urnes et l’annonce des résultats. Cela nous a permis de lever certaines ambiguïtés et de recevoir les documents nous donnant la possibilité d’exercer nos activités sur le terrain».

Enfin, concernant les représentants des 12 communes de la wilaya de Constantine, le coordinateur local de l’ANIE a affirmé que la délégation a déjà commencé à recevoir des candidatures, et qu’elle va examiner avec minutie les CV des prétendants afin d’en proposer les plus conformes au profil recherché, en concertation avec les acteurs de la société civile, à l’Autorité nationale à laquelle revient le dernier mot».

