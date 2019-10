Annonce du jour du dépôt des dossiers : Du ressort des candidats

L'annonce du jour du dépôt du dossier de candidature à la l'élection présidentielle ne relève pas des prérogatives de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), a annoncé hier à Alger son chargé de la communication, Ali Draà. Le postulant à la candidature pour la présidentielle «a le droit et il est libre d'annoncer ou pas le jour du dépôt de son dossier de candidature à l'ANIE», a précisé M. Draà lors d'un point de presse. «C'est au candidat d'annoncer le jour du dépôt de son dossier de candidature. L'annonce ne relève pas des prérogatives de l'ANIE», a-t-il dit en réponse aux journalistes, curieux de connaître les noms des six candidats ayant déjà pris rendez-vous pour déposer leurs dossiers, annoncés dimanche par le président de l'autorité, Mohamed Charfi.

Par ailleurs, M. Draà a rappelé que le dernier délai du dépôt des dossiers de candidature au niveau de l'ANIE est le 26 octobre à minuit, précisant qu'aucun dossier ne sera accepté au delà du délai fixé. Il a souligné que l'ANIE était à cheval sur le règlement pour assurer le «strict respect» de la loi, annonçant dans la foulée que le calendrier des rendez-vous de dépôt des dossiers de candidature sera établi mardi, sans fournir davantage de détails. Invité à s'exprimer sur la répartition des horaires de passage des futurs candidats à la présidentielle sur les médias pendant la campagne électorale, M. Draà a expliqué que l'ANIE est le premier responsable de ce volet mais elle va impliquer l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV) avec la possibilité de l'élargir aux médias privés et publics pour une réflexion sur la question.