Le localier à l’œuvre : Un témoin de l’actualité

La célébration aujourd’hui de la journée nationale de la Presse est sans doute une autre opportunité pour évaluer un parcours et relever les progrès accomplis dans la domaine de la liberté d’expression, en dépit de toutes les difficultés rencontrées et dues à un contexte particulier pour les pouvoirs publics et la corporation.

Et une attention particulière est à accorder au correspondant local censé en général couvrir les événements de sa région et de promouvoir ses potentialités et son patrimoine, qui se trouve au cœur d’une bataille depuis quelques mois pour certes enrichir son expérience mais aussi s’ériger en un témoin d’une actualité nationale si singulièrement, même s’il lui est difficile parfois d’accomplir sa mission devant la sensibilité de la chose et les préjugés notamment d’un mouvement social peu convaincu de son impartialité.

Bon nombre de ces correspondants se sont positionnés et ont pris parti pour s’inscrire en porte-à-faux avec la noblesse et l’éthique d’un métier à exercer avec professionnalisme et dans la neutralité.

D’autres furent tout simplement « catalogués » et le localier est en butte constamment à des problèmes pour subir les affres de l’incompréhension et de la solitude. Un localier à l’écoute perpétuellement des pulsations de la société pour partager ses attentes et ses aspirations et éprouver les mêmes sensations en observant toutefois un droit de réserve et en respectant une ligne de conduite dictée par le sens de la responsabilité et l’intérêt du pays.

Bref, une étape si riche a été vécue par le localier qui s’est familiarisé avec le débat politique pour s’initier et se perfectionner un tant soit peu dans le domaine, s’introduire et relater fidèlement les faits marquants de sa région. Son agenda fut chargé tout le long de la semaine pour suivre l’évolution et s’adapter à la situation. Il s’est momentanément débarrassé d’un procédé classique de couverture pour être en prise avec la réalité du terrain. Un véritable cycle de perfectionnement a été dispensé pour élargir son champ d’action et l’impliquer dans cette dynamique nationale.

Témoin, le correspondant de presse demeure à l’œuvre pour assister à une mutation et prendre part à ses vibrations, imposant par là une présence et donnant de la résonance à la notion de l’information de proximité. Il a acquis immanquablement des enseignements si utiles dans l’amélioration de la perception des événements et de leur analyse pour exceller dans leur couverture. Une couverture juste, transparente et neutre pour se conformer à la déontologie et à la noblesse d’une profession dont l’exercice non partisan bien évidemment et loin de toute emprise de cercles quelconques, contribue à l’approfondissement du concept démocratique.

Un vibrant hommage est à rendre à ce localier qui tente efficacement au quotidien de valoriser les potentialités locales que renferme le pays et faire entendre la voix de l’Algérie profonde.

A. Bellaha