Journée nationale de la presse : « La stabilité de l’Algérie la responsabilité de tous »

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, a appelé hier la famille des médias à faire valoir un esprit d’éthique et de déontologie, et à agir en professionnels, lors de la prochaine campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre.

S’exprimant lors d’une conférence-débat tenue au siège du journal Ech-chaâb, et traitant du thème des «fake news», M. Rabehi a en effet invité les journalistes à éviter de tomber dans ce genre de piège, en colportant et en diffusant des informations dénuées de tout fondement, voire des mensonges n’obéissant qu’à la seule idée de nuire. «Avec l’approche de la campagne électorale, la mission des professionnels des médias sera des plus difficiles tant ils seront appelés à produire et à diffuser une information exacte, documentée et obtenue à la source», a indiqué le ministre, mettant en relief la nécessité de s’abstenir de la publication d’informations mensongères très faciles à «récolter» sur les réseaux sociaux».

Les fake news sont d’autant plus dangereux, a-t-il averti, mettant en garde contre leur tentation de « s’immiscer dans la prise de décisions, commençant par décider du sort des élections et des candidats, influençant ainsi l’opinion publique, réorientant les vues et changeant les orientations, jusqu'à confisquer la volonté populaire à travers la désinformation». Pour déjouer de tels plans d’aventuriers, les professionnels des médias sont tenus de respecter les règles de professionnalisme à même de mieux contribuer à la consolidation de la cohésion sociale» a-t-il ajouté. Il ne manquera pas de déplorer le fait que certains médias font des «fake news» leur cheval de bataille en s’employant à les relayer sans scrupule et même à les amplifier, ce qui équivaut à une grave dérive médiatique. Un tel constat est «intolérable et les dérapages enregistrés dans ce domaine doivent cesser», insiste M. Rabehi, assurant que l’Algérie «défend les valeurs d’ouverture et de liberté, y compris la liberté de la presse, à l'instar des autres pays aux traditions démocratiques séculaires».

Pour une approche médiatique renouvelée



Pour faire face aux fake news et limiter les dégâts provoqués par ce fléau de la diffusion de fausses informations attentatoires à la stabilité du pays et parfois même constituant une réelle menace pour la sécurité de l’Etat, le ministre a plaidé pour une «approche renouvelée de l’information dans les médias traditionnels». Il qualifie ces derniers «de producteurs professionnels et moraux de l'information officielle, responsable et fiable». Il estime que les médias traditionnels n’ont d’autres choix que de conférer à leur produit informatif des facteurs de diffusion plus efficaces et actualisés, à même de permettre, de par la qualité et le volume, d'assurer une présence plus importante de ces médias sur le réseau numérique. Confrontés à une réelle concurrence de la part des réseaux sociaux émetteurs de fausses informations, les médias traditionnels, qui ont déjà perdu une partie de leur audience, notamment auprès des jeunes, sont plus que jamais appelés à déployer une stratégie par laquelle ils sauront réaffirmer leur professionnalisme et leur attachement à défendre les acquis de la société et l’intérêt suprême de la Nation. Ils peuvent notamment, suggère M. Rabehi, «mener une large opération de communication en direction des différentes générations et catégories, y compris le milieu éducatif, en vue de sensibiliser le citoyen aux risques et dangers des fake news aux visées sournoises et malveillantes, et fournir les indices permettant leur détection». Il préconise en outre la nécessité d’aller vers une révision approfondie de l’arsenal juridique, de manière à «juguler cette pratique qui a modifié la trajectoire de processus politiques cruciaux et déstabilisé certains pays». Ces fausses informations «menacent également le débat public, empêchent parfois la tenue d'un dialogue équilibré entre les parties en désaccord, pis encore, elles entravent la liberté d'expression». Pour M. Rabehi, ce genre d'informations «ne servent que leurs auteurs qui les utilisent aux fins de propagande politique ou électorale et parfois à des fins purement pécuniaires, à travers les buzz qui attirent les Followers, les vues et les partages», ce qui lui confère, selon le ministre «une haute compétitivité en tant que produit médiatique encourageant l'émergence d'un nouveau marché de l'information sur les réseaux sociaux».

Karim Aoudia