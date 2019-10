Santé : Le secteur privé, partie intégrante du système national

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a affirmé, dimanche dernier dans un communiqué, que le secteur privé «complète le secteur public, et est une partie intégrante du système national de santé». Le communiqué du ministère vient démentir de fausses informations relayées par certains journaux et sites électroniques selon lesquelles le ministère de la Santé aurait décidé de «fermer toute clinique médicale privée prenant en charge des opérations chirurgicales». Assurant que cette information était «infondée», le ministère de la Santé a souligné que le secteur privé complétait le secteur public et était une partie intégrante de notre système de santé. Par ailleurs, le ministère a annoncé que «l'opération d'inspection et de contrôle se poursuivra, pour garantir le bon fonctionnement des établissements de santé, et protéger les patients, conformément aux dispositions réglementaires prévues dans les cahiers des charges».