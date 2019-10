Pôle urbain d’In-Salah : Achever le programme de logements

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a mis l’accent, hier à Tamanrasset, sur la nécessité d’achever le programme de logements au pôle urbain «Djoualil» dans la wilaya déléguée d’In-Salah (750 km au nord de Tamanrasset). «Il appartient d’hâter les travaux de réalisation des 555 logements restants du programme de 1.600 logements sociaux implantés au niveau du pôle urbain ‘‘Djoualil’’ pour une enveloppe de plus de 4,5 milliards DA», a souligné le ministre lors de l’inspection des travaux d’aménagement du lotissement social «El-Baraka» dans la commune d’In-Salah. M. Beldjoud a fait savoir, à ce titre, que des cadres de son département seront dépêchés dans les prochains jours à In-Salah pour constater sur terrain l’avancement des projets d’habitat et examiner les voies de leur achèvement à travers les communes d’In-Salah, Foggaret-Ezzoua et In-Ghar. Il a révélé, en outre, que la wilaya déléguée d’In-Salah s’est vue accorder 4.361 lots de terrain à bâtir, structurés en 22 lotissements sociaux à travers ses trois communes, ajoutant qu’un financement «conséquent» a été dégagé par l’Etat pour la réalisation de travaux d’aménagement et l’ouverture de routes au niveau des lotissements créés dans les wilayas du Sud et des Hauts Plateaux. Le ministre a, sur site, procédé à la remise de décisions d’attribution d’aides à la réalisation de logements individuels au profit des bénéficiaires d’In-Salah, avant de remettre une décision d’affectation d’une ambulance à l’établissement public de santé de proximité de la commune d’In-Ghar. Il a, auparavant, procédé à l’inauguration d’un lycée de 600 places, avant d’inspecter le projet de réalisation, pour plus de 86 millions DA, de 20 logements de fonction affectés au secteur de l’éducation, actuellement à un taux d’avancement de 15 %. Le ministre a visité également les projets de réalisation de 30 et 80 logements publics locatifs implantés respectivement dans les communes de Silet et Abalessa, où il a insisté sur le boisement des sites entourant les nouveaux groupements urbains.