Tourisme à Oran : Des atouts indéniables

En réponse à une question à propos des opérateurs qui se plaignent des entraves administratives à l’origine, selon eux, du blocage de leurs projets, le ministre a rappelé les mesures incitatives prises par l’Etat en vue de faciliter l’investissement dans le secteur, allant des facilitations bancaires jusqu’à l’octroi des terrains à des prix raisonnables.

Le ministre est revenu sur la stratégie de l’Etat basée sur le développement durable et qui s’étend jusqu’à 2030. Il a fait savoir qu’en matière d’hôtellerie, l’Algérie recense la réalisation de 90 à 100 établissements par an. Concernant Oran, le ministre estime que «cette wilaya ne peut qu’être touristique eu égard aux atouts et potentialités dont elle dispose mais aussi grâce aux investissements importants injectés par l’Etat. Pour ce qui est des prix pratiqués sur le marché de l’hôtellerie, il a fait savoir qu’un atelier a été mis en place pour étudier et traiter la question des prix et la concurrence et comparer les données à l’échelle nationale avec celles des autres pays, de même pour les services. «Cela va permettre de faire un travail d’évaluation de l’offre nationale en comparant avec celle des autres et par conséquent, voir comment l’améliorer», a-t-il expliqué. Dans le même registre, le ministre a rappelé que ces ateliers de travail sont ouverts à la presse, cette dernière, ajoute-t-il, est invitée à apporter sa contribution. Lors d’une allocution prononcée à l’occasion d’une rencontre ayant regroupé les professionnels du secteur du tourisme organisée à l’hôtel Le Méridien, M. Benmessaoud a mis en exergue l’importance des potentialités de la wilaya «Oran se hisse au niveau des villes méditerranéennes, les plus attractives et d’ailleurs, le choix porté sur la ville pour abriter les Jeux méditerranéens 2021 n’est pas fortuit et confirme, encore une fois, le caractère d’excellence dont elle jouit», dit-il. Pour ce qui est de la rencontre d’hier, il a fait savoir que l’ensemble des opérateurs ayant participé aux assises sur le tourisme organisées en janvier 2019 ont insisté sur la nécessité de multiplier les espaces et les opportunités de concertation entre les intervenants dans le secteur du tourisme, d’où l’importance du séminaire organisé avec les professionnels du secteur. Selon lui, l’administration et les acteurs du secteur sont partenaires et constituent une seule équipe qui, précise-t-il, partagent les mêmes préoccupations et font face aux mêmes enjeux et œuvrent pour le même objectif qui est le développement et la promotion du secteur. Selon lui, le secteur du tourisme a réalisé de nombreux acquis, toutefois, ajoute le responsable, un long chemin lui reste à parcourir pour rejoindre les pays leaders dans le domaine. «La volonté de l’Etat pour développer le secteur du tourisme est irréversible, il nous reste à traduire tout cela sur le terrain quels que soient les difficultés et le passif», affirme le responsable qui a souligné à ce propos les difficultés liées à l’environnement général. Une situation qui nécessite des mesures et actions pour y remédier. En outre, le ministre a mis en exergue l’importance du secteur et son impact direct sur l’économie du pays et le développement des autres secteurs, grâce notamment à la création d’emplois et de richesse. «L’Algérie dispose des moyens et des potentialités nécessaires pour figurer parmi les pays touristiques», a-t-il souligné. Par ailleurs, il a insisté sur l’importance de la numérisation de toutes les institutions en rapport avec le secteur.

Amel Saher