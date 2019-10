M. Dahmoune à Khenchela : Plusieurs structures inaugurées

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a présidé hier à Khenchela l'ouverture de l’Ecole nationale supérieure des sciences forestières.

Le ministre de l'Intérieur, qui a entamé une visite de travail de deux jours dans la wilaya, a souligné qu’il est intervenu personnellement en vue de la publication du décret portant création de l’Ecole nationale supérieure des sciences forestières et veillé à l’achèvement des travaux du lycée spécial relevant de cette structure universitaire, dont la mise en service a été reportée à maintes reprises.

Cette école dédiée aux sciences forestières, située à proximité de l’établissement public hospitalier (EPH) Ahmed-Benbella sur la route de Hammam Salihine, est dotée d’une capacité de 1.000 places pédagogiques et comprend une grande salle de conférences d'une capacité de 500 places, selon les explications fournies au ministre.

S’étendant sur une superficie de 6 ha, l'école a été financée dans le cadre du programme central du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour un budget de 700 millions de dinars.

Auparavant, M. Dahmoune a procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation du service des urgences médico-chirurgicales de l'EPH Ahmed-Ben Bella, au chef-lieu de wilaya, qui a bénéficié d’une levée du gel après la récente décision des ministres de l'Intérieur, de la Santé et des Finances de lever le gel sur certains projets concernant l’aménagement des wilayas du Sud et des Hauts plateaux.

Le ministre a également présidé, au premier jour de sa visite dans la wilaya de Khenchela, la mise en service de deux nouveaux sièges de la daïra de Khenchela et de la commune de Bouhmama, assurant que l’ouverture de ces structures administratives vise à améliorer le service public au profit de la population de ces collectivités locales conformément à l’évolution en matière de numérisation dans le cadre de la biométrisation des documents d’identité notamment.

Lors de son inspection du service des documents biométriques, au siège de la commune de Bouhmama, le ministre a fait savoir que son département ministériel a mis en place toutes les ressources matérielles et humaines nécessaires pour délivrer la carte grise électronique dans les plus brefs délais.



Transport scolaire : 6.000 bus au cours des 3 prochaines années



Le ministre a aussi affirmé que «les communes du pays seront renforcées par 6.000 bus destinés au transport scolaire au cours des 3 prochaines années».

«Durant les 3 prochaines années, le transport scolaire sera renforcé, à travers le pays, par 6.000 nouveaux bus destinés au transport des élèves des régions enclavées», a fait savoir le ministre lors de l’inspection de l'école primaire moudjahid Boulzazene-Hocine de la commune de Yabous, dans le cadre d'une visite de travail de deux jours dans la wilaya, en compagnie du ministre des Ressources en eau, Ali Hamam.

M. Dahmoune a ajouté, à ce propos, que son département ministériel a signé un accord avec le ministère de la Défense nationale à la faveur duquel la Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes-Benz (SAFAV) procédera à la fabrication et la distribution de 6.000 bus scolaires en plusieurs tranches.

Dans ce contexte, le ministre a rappelé qu’un précédent programme visant la distribution de 3.500 bus pour le transport scolaire s’est déjà soldé par la réception de 2.000 bus sur le nombre total.

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales a également souligné que d’ici 2022, le problème du transport scolaire sera «complètement réglé», indiquant que les communes des wilayas du Sud du pays en seront pourvues en priorité, et seront suivies par les communes des wilayas des Hauts plateaux. M. Dahmoune a mis en service l'unité secondaire de la Protection civile de la commune de Hamma.