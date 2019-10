Propriété intellectuelle : L’Algérie appelle à une réforme profonde du système international

«L’Algérie offre de réelles opportunités pour les entreprises qui souhaitent conjuguer développement et profitabilité. Cependant, les investissements nouveaux et productifs s’appuient sur l’innovation qui est avant tout le fruit d’investissements conséquents consentis en recherche et développement. Son exploitation commerciale nécessite donc un cadre juridique adéquat en matière de propriété intellectuelle.»

C’est dans cette optique, que le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a souligné, hier, l’engagement de l’Algérie à poursuivre son processus de réformes en vue de mettre en conformité le système national de propriété intellectuelle avec les standards internationaux. Dans une allocution lue en son nom par sa représentante, Mme Salima Abdelhak, lors d’une rencontre à Alger sur les enjeux de la propriété intellectuelle, M. Boukadoum a affirmé que l’Algérie œuvre à «créer un cadre institutionnel et législatif capable d’assurer une sécurité juridique et une protection effective des droits dans ce domaine».

Après avoir mis en avant l’importance de la propriété intellectuelle en tant que «levier incontournable du développement socio-économique», M. Boukadoum estime cependant que «les retombées de cette évolution positive ne sauraient profiter à tous, sans une réforme profonde du système de propriété intellectuelle, tel qu’il existe aujourd’hui». Selon le ministre, ce système, dans sa formulation actuelle, échoue à prendre convenablement en charge les intérêts et préoccupations des pays en développement. «D’où la nécessité, explique-t-il, d’évoluer vers un système plus inclusif, plus équitable et plus juste afin que les droits de propriété intellectuelle, aussi bien des utilisateurs que des bénéficiaires, soient davantage respectés, sauvegardés et même renforcés.» De son côté, le représentant du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Djamel Fourar, a exprimé sa «préoccupation» quant à «la persistance des nombreux obstacles identifiés dans la stratégie mondiale et le plan d’actions pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle». Selon lui, «une application rigoureuse des droits de propriété intellectuelle est fondamentale, pour protéger les patients et développer une industrie pharmaceutique forte et compétitive».



Un comité intersectoriel pour améliorer le classement de l’Algérie au « Global Innovation Index »



L’Indice mondial de l’innovation 2019 classe l’Algérie à la 113e place parmi les 129 pays évalués par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), ce qui représente une baisse de 3 places par rapport au classement de l’année 2018. «Dans l’objectif d’améliorer ce classement, un comité intersectoriel a été mis en place au niveau du ministère de l’Industrie, afin de ramener l’Algérie à un niveau de visibilité meilleur à l'échelle internationale et de valoriser ses efforts en matière de protection de la propriété intellectuelle», a indiqué le directeur général de la compétitivité industrielle au ministère de l’Industrie, Abdelaziz Guend.

S’exprimant lui aussi au cours de la même rencontre, M. Guend a fait savoir que l’installation de ce comité vise à piloter les actions menées par les différents départements ministériels, en matière de propriété intellectuelle, de manière collaborative, afin d’assurer les garanties nécessaires pour l’innovateur-investisseur en Algérie.

Le comité travaille actuellement sur la mise à jour des données fournies à l’OMPI, afin de mettre en exergue les efforts consentis par le pays dans ce domaine. «Lors des travaux du comité, nous avons trouvé que beaucoup des données utilisées par l’OMPI pour évaluer l’Algérie étaient obsolètes. Nous allons donc les actualiser en collaboration avec tous les intervenants, et donner aussi les données qui manquent. Cela nous permettra d’améliorer notre classement», a déclaré M. Guend.

Il convient de souligner que la rencontre sur les enjeux de la propriété intellectuelle et attractivité en Algérie, organisée par le cercle de l’innovation, reflète la volonté de ses membres d’accompagner l’évolution de la propriété intellectuelle et industrielle, de renforcer la règlementation la régissant, ainsi que celle de l’exclusivité des données, en vue d’une harmonisation avec les nombreux traités internationaux dont l’Algérie est signataire.

À cet effet, les participants ont mis l’accent sur la nécessité de mettre en adéquation les textes de la règlementation algérienne avec les conventions et traités internationaux, et de transposer les textes relatifs à la propriété intellectuelle contenus dans les traités internationaux dans les lois locales. Ils ont également recommandé de sensibiliser les différentes parties prenantes aux enjeux liés au respect de la propriété intellectuelle et la promotion de l’innovation comme levier de l’attractivité économique.



Salima Ettouahria